Lorenz Kellhuber (Foto Mitte) ist Instrumentalist, Komponist und Improvisator zugleich - und das mit Erfolg. Bereits mit jungen Jahren erhielt der Jazzpianist zahlreiche Auszeichnungen und 2015 seine erste Echo-Nominierung. Gemeinsam mit Felix Henkelhausen am Kontrabass (Foto rechts) und Moritz Baumgärtner am Schlagzeug (Foto links) präsentiert das "Jazz Plus Trio" an diesem Dienstag um 20 Uhr eine Fusion von verschiedenen Klangwelten: Jazz verschmilzt mit Elementen aus Klassik und verbindet Blues und Gospel mit Ambient Rock. Dabei stehen die Improvisation und das freie Spiel im Vordergrund, und weniger das, was erwartet wird. Der Konzert-Livestream ist unter www.facebook.com/jazzplusseidlvilla zu erleben - freiwillige Eintrittsgelder können unter www.paypal.me/jazzplus beigesteuert werden.