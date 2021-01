Für die bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnis, dass im Zentrum der Milchstraße, rund 26 000 Lichtjahre von uns entfernt, ein Schwarzes Loch liegt, wurde Reinhard Genzel im Dezember 2020 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. Doch was genau ist ein Schwarzes Loch? Welche Messinstrumente waren erforderlich, um dieses zu finden? Was waren die wichtigsten Stationen seiner Laufbahn? Und warum gerät der Astrophysiker ins Schwärmen, wenn er über den Forschungsstandort Deutschland und seine Möglichkeiten für die Grundlagen- und Langzeitforschung spricht? Über diese und weitere Fragen diskutiert die BR-Moderatorin Ursula Heller am Donnerstag, 14. Januar, um 19 Uhr in einer Livestream-Veranstaltung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften mit Genzel. Wer dem Direktor des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik und Honorarprofessor an der LMU München eine eigene Frage stellen will, kann diese bis 12. Januar an presse@badw.de schicken.