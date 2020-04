Seit jeher bilden Mensch und Mond ein Sehnsuchtsgespann. Aber wie ist der Mond entstanden? Was sind die Mondphasen? Wie kommt es zu Mond- und Sonnenfinsternissen? Und ganz aktuell: Was hat der Mond mit Ostern zu tun? Diese und andere Fragen beantwortet Marco Sproviero, Vorsitzender der "Beobachtergruppe" der Sternwarte in München am Karsamstag ab 20.45 Uhr in einem Home-Live-Stream in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Museum: Link unter www.munichspace.de/mond. In seinem virtuellen Vortrag unternimmt er einen Streifzug durch die Monderforschung bis heute und erläutert Wissenswertes über unseren Erdtrabanten, etwa seine Oberflächenformationen. Da aktuell die Oststernwarte im Deutschen Museum geschlossen ist, wird bei gutem Wetter zwischendurch zu den Kollegen in die privaten "Gartensternwarten" geschaltet: In Schweinfurt sind das Angela Sproviero & Michael Sessler, in Eichenau hält Bernhard Thaler sein Newton-Teleskop bereit. Zu sehen gibt es Galaxien, Sternhaufen, die Venus und den Orionnebel M42. Über die Kommentarfunktion im Livestream https://youtu.be/V9lya09UMW4 können Marco Sproviero zudem Fragen gestellt werden.