Von Egbert Tholl, München

1977 gründete Yehudi Menuhin in England die Organisation "Live Music Now", die zwei Ziele auf wundervoll symbiotische Weise miteinander verknüpft. Zum einen bietet sie jungen, hochbegabten Musikerinnen und Musikern Auftrittsmöglichkeiten, zum anderen finden die Auftritte dort statt, wo Menschen kaum Live-Musik hören können. In Krankenhäusern, Pflegeheimen, Flüchtlingsunterkünften, Gefängnissen. Wer je ein solches Konzert im Gefängnis miterlebt hat, der weiß von der euphorisierenden Wirkung der Musik. Vor 30 Jahren wurde der erste Ableger von Live Musiv Now in Deutschland ins Leben gerufen, in München. Der hat seitdem 11000 Konzerte ermöglicht und knapp 1000 Musikerinnen und Musiker gefördert - bezahlt werden diese über Spender, Förderer, Mäzene.

Außerdem über ein jährliches, großdimensioniertes Benefiz-Konzert. Zum Geburtstag der Organisation traten nun Christian Gerhaher und sein Pianist Gerold Huber in der Isarphilharmonie auf; beide sind in Jurys, die die Künstler, die dann bei Live Musiv Now dabei sein dürfen, auswählt. Nach dem Konzert appelliert Gerhaher auch ans Publikum, die Kontinuität der Unterstützung für den Verein, dessen Arbeit unvergleichbar sei, nicht abreißen zu lassen. Vor dem Konzert betont Friederike Fromholzer, Vorsitzende der Münchner Abteilung, neben der künstlerischen auch die gesellschaftspolitische Bedeutung der Organisation: Die Münchner Dependance wurde 1992 kurz nach den krassen Ausschreitungen gegen Asylbewerber in Rostock-Lichtenhagen ins Leben gerufen.

Der Anlass, Benefiz, verbietet eine Kritik im eigentlichen Sinn. Doch so viel muss man sagen: Die Isarphilharmonie ist ein Saal, in dem ein Liederabend auch vor 1800 Leuten sehr gut funktioniert. Gerold Huber agiert am Klavier noch vorsichtiger als sonst, Gerhaher singt Lieder von Brahms, die meisten zwischen Volksliedton und Kunst angesiedelt, hintersinnig und ungeheuer wärmend, ein berührend intimes Erlebnis.