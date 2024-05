Barbi Marković, Dana Vowinckel und Wilke Weermann: Die Literaturpreis-Finalisten des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft präsentieren sich am Abend vor der Juryentscheidung an den Münchner Kammerspielen. Kann das funktionieren?

Von Antje Weber, München

"Die Zukunft ist unheimlich, war sie schon immer", lautet ein Satz in Wilke Weermanns Theaterstück "Unheim". Dass die Gegenwart nicht weniger unheimlich wirkt, wird am Freitag an den Münchner Kammerspielen aber ebenfalls deutlich. Nicht nur anhand von Weermanns Text, Barbi Markovićs "Mini-Horror" und Dana Vowinckels "Gewässer im Ziplock": Auch die Situation selbst, in die diese zwei Autorinnen und ein Autor geworfen werden, ist zumindest etwas ungewöhnlich.