So manche Skurrilität des Online-Datings wird erst aus der Vogelperspektive sichtbar. In Helena Baumeisters neuer Graphic Novel "Oh Cupid" wird dieser Posten von zwei neugierigen Amseln bezogen, die das erste Treffen zwischen der Protagonistin Helena und ihrer Online-Bekanntschaft eifrig von oben herab kommentieren. Ob es zu einem zweiten Date kommt, verrät die Autorin am Donnerstagabend im "Frühlingsmix" des Literaturhauses.

Auch der SZ-Redakteur Bernhard Blöchl kehrt in die Veranstaltungsreihe zurück, um seinen neuen Coming-of-Age-Roman "Eine göttliche Jugend" vorzustellen. Dritte Autorin des Abends ist Martina Clavadetscher, die in ihrem Buch "Vor aller Augen" den porträtierten Frauen berühmter Gemälde eine Stimme gibt. Eingebettet sind die Lesungen in ein Rahmenprogramm mit Musik und Getränken.

"Frühlingsmix", Do., 2. März, 19 Uhr, München, Saal im Literaturhaus, Tickets unter literaturhaus-muenchen.de oder Telefon 0761/88849999