„Herrgott, heut ist ja ganz München da... Da wär’ doch was zu machen!“ Mit diesem Satz von Oskar Maria Graf wirbt das Literaturhaus für den eigenen Förderverein – doch es hat sicher nichts dagegen, wenn Leserinnen und Leser ihn auch auf Veranstaltungen zu Graf selbst beziehen. Denn den Schriftsteller, am 22. Juli vor 130 Jahren in Berg am Starnberger See geboren und 1967 im New Yorker Exil gestorben, ehrt das Literaturhaus nun mit mehreren Veranstaltungen.