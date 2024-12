Von Barbara Hordych, München

Als 1954 das erste Pixi-Buch in Deutschland erschien, war das eine kleine Revolution – in quadratischem Format von zehn mal zehn Zentimetern, mit genau 24 bunten Seiten. Denn Bücher für Kinder, insbesondere für Kleinkinder, waren alles andere als selbstverständlich. „Papier war Mangelware, Bücher waren teuer, in den Familien gab es nur einige wenige, wenn es überhaupt welche gab“, erinnert Eleonore Gregori, Lektorin des Carlsen Verlags, bei der Eröffnung der Ausstellung „Pixi - 70 Jahre kleine Bücher“ im Literaturhaus München.