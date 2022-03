Es war August 2021, als die Taliban zurückkehrten und das bisherige Leben der afghanischen Frauen vorbei war. Gegen das Vergessen dieser Frauen engagiert sich die Schriftstellerin Nahid Shahalimi, die 1985 mit ihrer Mutter aus Afghanistan geflohen ist und in München lebt. Nach "Wo Mut die Seele trägt. Wir Frauen in Afghanistan" interviewte sie 2021 erneut afghanische Frauen und stellt in ihrem Buch "Wir sind noch da! Mutige Frauen aus Afghanistan" (Elisabeth Sandmann Verlag) die schmerzliche Frage, was von den emanzipatorischen Errungenschaften übrigbleibt. Bei einer Matinee im Literaturhaus wird Shahalimi nun von den Begegnungen mit den interviewten Frauen berichten, dazu wird die Schauspielerin Jutta Speidel Auszüge aus Shahalimis Werk vortragen. Eine Lesung, die wie der Buchtitel deutlich machen soll: "Wir sind noch da!"

"Wir sind noch da! Mutige Frauen aus Afghanistan", Matinee mit Nahid Shahalimi, So., 20. März, 11 Uhr, Literaturhaus, Salvatorplatz 1, Saal- und Stream-Tickets unter https://literaturhaus-muenchen.reservix.de/events