Kolumne von Jutta Czeguhn

"Würden Sie diesen Heiratsantrag annehmen?" Gute Frage von Antje Rávik Strubel. Eben hat sie aus Franz Kafkas 263. Brief an Felice Bauer gelesen, in dem dieser den wohl kuriosesten Antrag der Literaturgeschichte formuliert, ein vernichtendes Hausarzt-Bulletin mitliefert und sich selbst - natürlich in genialer Kafka-Manier - als das kümmerlichstes Wesen ever, als Jammerlappen und egoistischen Misanthropen darstellt. Mehr paradoxe Antiwerbung geht kaum. Arme Felice.