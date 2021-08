Von Veronika Kügle

Detailansicht öffnen Nina Blazon liest aus ihrem Debüt "Ein Baum für Tomti". (Foto: Holger Strehlow)

In der Luft liegt der Geruch von frisch gemähtem Rasen. Müde Augen blinzeln den Alpen entgegen, die gerade pudrige Wolken um ihre Berggipfel wickeln. In der Ferne kräht vielleicht ein Hahn oder man hört irgendwo eine Kuhglocke bimmeln. So in etwa stellt man sich einen Morgen im Allgäu vor. Was viele nicht ahnen: Tomti, der Baumgeist, sucht dort vielleicht genau in diesem Moment ein Blätterdach über dem Kopf. Zumindest wenn man seiner Schöpferin Nina Blazon glauben darf, die den Auftakt beim diesjährigen Allgäuer Literaturfestival macht. Die Autorin liest an diesem Sonntag, 15. August, aus ihrer Debüt-Fantasiegeschichte "Ein Baum für Tomti" im Schwäbischen Bauernhofmuseum in Illerbeuren, einem von insgesamt siebzehn Standorten des Literaturfestivals, das noch bis 20. November 20 Schriftsteller und Schriftstellerinnen aus dem südlichen Schwabenland vorstellt. Darunter finden sich der Sams-Schöpfer Paul Maar, der am 1.Oktober autobiografische Einblicke gibt, Schauspielerin Monika Baumgartner am 7. Oktober oder die junge Autorin Emilia Roig mit "Why we matter" am 16. November. Auch Deniz Ohde, die mit ihrem Debütroman "Streulicht" auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand, liest am 4. November in Immenstadt.

Detailansicht öffnen Christian Felber beschäftigt sich mit der Finanzkrise. (Foto: Bernd Hofmeister)

Den Beginn aber macht Blazons Bilderbuch "Geschichte über Freundschaft, Abenteuer und Heimweh", illustriert von Karin Lindermann. Darin begeben sich die kleine Maja gemeinsam mit dem quirligen Kobold Tomti auf die Suche, denn der braucht dringend ein neues Zuhause - und zwar "ratzfatz". Das Gefühl von Heimweh kennt Nina Blazon vielleicht sogar aus eigener Erfahrung. Die Journalistin ist in der slowenischen Hafenstadt Koper geboren, wuchs in Neu-Ulm auf und lebt heute in Stuttgart. Vielleicht sehnt auch sie sich im hektischen Getümmel der Stadt ab und an nach grünen Baumwipfeln im Landkreis zwischen Alb und Allgäu.

Detailansicht öffnen Roman Ehrlich taucht literarisch ins Voralpenland ein. (Foto: Schwabenakademie Irsee)

Allgäuer Literaturfestival, So., 15. Aug., 14 Uhr; bis 20. Nov., diverse Orte, Karten unter Telefon 08394/9260119, www.allgaeuer-literaturfestival.de