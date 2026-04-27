Zum Hauptinhalt springen

Peter Sloterdijk beim Literaturfest München über Oper„Wenn Sie weinen müssen, war es ein gutes Stück“

Lesezeit: 3 Min.

Zwei Opern-Liebhaber diskutieren: Dana Grigorcea und Peter Sloterdijk.
Zwei Opern-Liebhaber diskutieren: Dana Grigorcea und Peter Sloterdijk. Pierre Jarawan

Der Philosoph Peter Sloterdijk diskutiert beim Literaturfest nicht nur mit der Schriftstellerin Dana Grigorcea über Freiheit in der Oper – er singt auch selbst aus dem „Rosenkavalier“. Nicht das einzige Praxisbeispiel.

Von Paul Schäufele

Das Schlechte am Begriff „Freiheit“ ist, dass er von allen Seiten in passende Formen geknetet werden kann. Das bedeutet aber auch, dass er aus allen Richtungen anschlussfähig ist. So ergibt sich die schöne Möglichkeit, bei einem Literatur-Festival auch über die Freiheit in Opernhäusern nachzudenken – und diese Gedanken mit Musik zu illustrieren: Das Literaturfest München lädt die Staatsoper zu sich ein und macht klar, welche Freiheitserfahrungen in der Oper möglich sind. Und wie inspirierend diese wirken: Zwischendurch fühlt sich Peter Sloterdijk frei, aus dem „Rosenkavalier“ zu singen. Das ist nur eine der bemerkenswerten Gesangsleistungen des Tages.

Zur SZ-Startseite

Highlights der kommenden Saison
:Bayerisches Staatsballett: Die schönen Untoten bitten zum Tanz

Gruseln ist erlaubt, wenn am Bayerischen Staatsballett ein Stück über den Dracula-Mythos ansteht, Pina Bausch ins Reich der Toten führt und rachsüchtige Geister-Bräute ihr Unwesen treiben. Die kommende Saison im Überblick.

Von Jutta Czeguhn

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite