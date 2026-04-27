Es gibt sie, die guten Nachrichten. In einer düsteren politischen Weltlage, in der das Völkerrecht und Menschenrechte immer weniger zu zählen scheinen, verweist Wolfgang Kaleck auf Widerstand, der ihn optimistisch stimmt: Viktor Orbán ist in Ungarn abgewählt, eine gefährliche Justizreform in Italien von den Bürgern abgelehnt, und in Argentinien gibt es Riesendemos gegen die Politik des Präsidenten Milei.
Highlights vom Literaturfest München„Freiheit ist ein Tu-Wort“
Lesezeit: 3 Min.
Vom Menschenrechtsanwalt Wolfgang Kaleck bis zum Liedermacher Daniel Kahn oder den Zeichnern Maren und Ahmadjan Amini: Wie das Literaturfest München um das Motto „Freiheit“ kreist.
Von Antje Weber
Eröffnung des Literaturfests München mit Maria Kalesnikava:„Es gab viel Platz für Humor im Gefängnis“
Bei der Eröffnung des Literaturfests München spricht die belarussische Bürgerrechtlerin Maria Kalesnikava darüber, wie Bücher sie während der Haft retteten – und über die Macht des Lachens.
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