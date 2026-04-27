Es gibt sie, die guten Nachrichten. In einer düsteren politischen Weltlage, in der das Völkerrecht und Menschenrechte immer weniger zu zählen scheinen, verweist Wolfgang Kaleck auf Widerstand, der ihn optimistisch stimmt: Viktor Orbán ist in Ungarn abgewählt, eine gefährliche Justizreform in Italien von den Bürgern abgelehnt, und in Argentinien gibt es Riesendemos gegen die Politik des Präsidenten Milei.