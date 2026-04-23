„Schreiben ist schrecklich. Es frisst das Leben auf“, antwortet der Münchner Schriftsteller Hans Pleschinski, wenn man ihn fragt: Wozu der ganze Aufwand? „Schreiben ist schön. Es erfüllt das Leben. Weit mehr als Kochen oder Nichtstun.“ Auch das sagt er.

„Wozu der Aufwand?“, ist die Frage, die alle teilnehmenden Autorinnen und Autoren der „Münchner Schiene“ beantworten sollten – und die titelgebend für eine Ausstellung der Aspekte Galerie im Gasteig HP8 ist. Dort sind die Antworten schwarz auf grün zu lesen. Von einfach bis kompliziert, die Autoren haben verschiedene Gründe. „Du schreibst, was du denkst das du sagst, wenn du schweigst“ von Lyriker Tristan Marquardt sticht besonders hervor.

Die „Münchner Schiene“ ist auch dieses Jahr wieder Teil des Literaturfests München, sie wird diesmal von der Münchner Volkshochschule kuratiert. Etwa ein Dreivierteljahr haben das Kuratoren-Duo, Christina Madenach und Christian Schüle, und Literatur-Fachbereichsleiterin Dorothee Lossin das Konzept erarbeitet. Der Fokus liegt auf dem Werkraum der Literatur: „Das Buch fällt nicht vom Himmel. Es ist ein langer Prozess, und das hat man ein bisschen vergessen in unserer Zeit, in der Fortschritt über Beschleunigung, Bequemlichkeit und Bedienerfreundlichkeit definiert wird“, so Schüle. „Wir wollen gezielte Kontrapunkte setzen.“

Programm 2026 : Was das Literaturfest München bietet „Freiheit!“ ist das Motto des Literaturfests München. Lesungen und Diskussionen sowie Konzerte oder Comic-Workshops sollen die Möglichkeiten der Kunst ausloten. Auch eine „Münchner Schiene“ nimmt sich allerlei Freiheiten. Ein Überblick. Von Antje Weber ...

„Gemeinsam haben wir eine Entscheidung getroffen. Das ist eigentlich die größte Überraschung des Abends“, scherzt Julia Rüdisser zu Beginn ihrer Moderation. Anschließend an die Vernissage ist eine Veranstaltung mit dem Titel „Überraschung!“ der eigentliche Auftakt. In einem zweiteiligen Workshop über Literaturvermittlung und Kuration haben 15 Teilnehmende einen Literaturabend entwickelt, der das Publikum überraschen soll. Für Madenach ist das Projekt gelungen: „Für mich war es schon aufregend, die Zügel aus der Hand zu geben. Aber es hat sich total gelohnt.“ Ist die Überraschung auch für das Publikum gelungen?

Es fühlt sich jedenfalls so an, als hätte man vergessen, sich das Programm des Abends vorher anzusehen. Der Ablauf mit Lesung und anschließendem Werkstattgespräch wirkt zwar eher klassisch. Aber mit der Art und Performance der Lesungen hätten wohl die wenigsten gerechnet. „Wir haben uns entschieden, Literatur von den Rändern her zu denken. Literatur auf die Bühne zu bringen, die eben nicht in der klassischen Romanform existiert“, so Rüdisser. Tatsächlich könnten sich die ausgewählten Autoren und Autorinnen nicht stärker voneinander unterscheiden und bilden ein erfrischendes Trio. Die Überraschung gelingt!

Werner Mesch gibt beim Überraschungsabend den „Taubenkönig“. Simon Koy/MVHS

Der Taubenkönig, ein von Werner Mesch erschaffener und dargestellter urbaner Mythos, macht den Anfang. Mit grünem Umhang, sommerlichem Strohhut und einer weißen Maske, die sein Gesicht verdeckt, tritt er an das Rednerpult, es folgt eine Art Poetry Slam-Beitrag. Mesch spricht von Erwartungen, dem Du und Ich. Und davon, dass man immer das haben will, was man nicht hat, bis man es hat. Im anschließenden Gespräch erzählt er von seiner Figur, die er ursprünglich in einem 800-seitigen Roman-Manuskript erschaffen hat. Da ihm diese Länge doch zu krass erschien, packt er den Taubenkönig nun in kleine Heftchen, Gedichte und Social-Media-Beiträge.

Die zweite Lesung ist von Dorita Puig. Die gebürtige Argentinierin lebt seit vielen Jahren in München und hat erst mit 60 Jahren zu schreiben begonnen. Sie scheint nicht mehr aufhören zu können und hat in den vergangenen 13 Jahren elf Gedichtbände veröffentlicht. Sie schreibt und liest an diesem Abend auch auf Spanisch, Satz für Satz. Nach jedem Punkt liest Jenny von der Reiche an ihrer Seite die deutsche Übersetzung. Das macht es schwer, dem Text zu folgen. Die Überraschung ist hier eher, wie viele Gäste im Raum Spanisch verstehen.

Ebenfalls unerwartet ist die Lesung von Amelie Lihl. Die junge Illustratorin erzählt, dass ihre Zeichnungen auf eigenen Gedichten basieren. „Für diese Gedichte schäme ich mich aber“, sagt sie und lacht. Liehl liest Episoden aus einem ihrer Projekte vor. Vorlesen bedeutet in diesem Fall, dass sie ihre Zeichnungen auf dem Beamer zeigt und die wenigen Sätze laut ausspricht. Es erinnert an ein Daumenkino und ist beeindruckend, auch wenn die Geschichten sehr abstrakt bleiben. Was von diesem experimentellen Abend bleibt? Unter anderem das Gefühl, dass Schreiben schön ist. Und das Leben erfüllt.