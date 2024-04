Kolumne von Antje Weber

Wer derzeit das Literaturhaus München besucht, wird stutzig: Was ist denn hier los? Die Eingänge zur Brasserie OskarMaria im Erdgeschoss sind verrammelt, Baustellengitter und Anschläge signalisieren: Wegen Umbau geschlossen. Und mehr noch: Das Programm des Literaturhauses in den oberen Stockwerken geht zwar weiter, doch auch das von hier aus organisierte Literaturfest wird gerade neu aufgesetzt. "Das Leben ist eine Baustelle" - diesen Satz, der immer wieder an der Fassade aufblinkt, kann man also je nach Neigung mit einem Seufzen intonieren oder mit dem Schwung des Aufbruchs.