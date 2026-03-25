Sie ist in Rumänien aufgewachsen und lebt seit vielen Jahren in der Schweiz: Perspektivwechsel prägen das Leben und Schreiben von Dana Grigorcea, und diesen weiten Blick bringt die Schriftstellerin auch beim Literaturfest München mit dem Thema „Freiheit!“ ein. Ein Gespräch über die vielen Facetten von Freiheit.