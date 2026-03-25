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Schriftstellerin Dana Grigorcea im Gespräch„Kunst öffnet das Tor zur Freiheit“

Lesezeit: 7 Min.

„Die Politik sollte nicht in die Kunst intervenieren“, findet die Schriftstellerin Dana Grigorcea.
„Die Politik sollte nicht in die Kunst intervenieren“, findet die Schriftstellerin Dana Grigorcea. Catherina Hess

Die Schriftstellerin Dana Grigorcea kreist nicht nur in ihren Büchern um die Freiheit, sie kuratiert auch das nächste Literaturfest München zum Thema. Ein Gespräch über Heroismus in politischen Kämpfen – und die Freiheit in der Literatur und der Liebe.

Interview von Antje Weber

Sie ist in Rumänien aufgewachsen und lebt seit vielen Jahren in der Schweiz: Perspektivwechsel prägen das Leben und Schreiben von Dana Grigorcea, und diesen weiten Blick bringt die Schriftstellerin auch beim Literaturfest München mit dem Thema „Freiheit!“ ein. Ein Gespräch über die vielen Facetten von Freiheit.

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