Die Veranstalter ziehen nun eine entsprechend positive Bilanz. Ein paar Zahlen: Mehr als 100 Autorinnen, Schauspieler und Moderatorinnen haben an dreizehn Spielorten der Stadt diskutiert, performt oder gelesen. Mehr als 6000 Zuschauer besuchten mehr als fünfzig der meist ausverkauften Veranstaltungen des Literaturfests, zu dem auch eine „Münchner Schiene“ gehörte, 2500 Interessierte folgten per Live-Stream, und etwa 1500 Besucher nahmen die begleitende Ausstellung „This is Us“ von Tracey Snelling in Augenschein.

Wer wollte, konnte von Monika Helfer und Michael Köhlmeier das Wort „schmähstad“ lernen, mit Helene Hegemann über das Doppelgänger-Motiv nachdenken, Buchpreisträgerin Martina Hefter als Tänzerin erleben oder Schauspieler Ulrich Matthes lauschen, der aus den Radioansprachen Thomas Manns las. Doris Dörrie wiederum erhielt Applaus vom Publikum, als sie bei ihrer Lesung gegenüber Literaturfest-Geschäftsführerin Tanja Graf ein Loblied anstimmte: Sie finde das Thema toll und sei dankbar dafür, denn „es ist unglaublich wichtig, dass wir über etwas anderes reden als Hass und Aggression“.

In der Pressemitteilung resümiert Tanja Graf denn auch: „Besser hätte der Neustart des Literaturfests nicht gelingen können.“ Die Verlegung des Festivals vom Herbst ins Frühjahr, so lässt sich das deuten, kann also als gelungen und zukunftsträchtig gelten. Wie schließt Graf: „Wir freuen uns über einen neuen Fixpunkt im kulturellen Stadtkalender!“