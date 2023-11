"In einer unfreien Gesellschaft ist es nicht möglich, Frieden zu haben": Tanja Maljartschuk beim Literaturfest-Gespräch in der LMU.

Von Antje Weber

Was haben Heugabeln mit dem Frieden zu tun? Als Tanja Maljartschuk am 3. Oktober zu den Osnabrücker Friedensgesprächen eingeladen war, wunderte sie sich: Für ein Mahnmal vor dem Rathaus hatte der Künstler Volker-Johannes Trieb mehr als tausend Heugabeln gestapelt und deren Spitzen in Holzstücke versenkt, als Zeichen der Gewaltlosigkeit. "Und was macht ihr, wenn jemand angreift?", dachte die ukrainische Schriftstellerin. "Ich würde doch eine Heugabel behalten, für alle Fälle, im Keller."