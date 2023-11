Von Thomas Kirchner, München

Ein Moment des Innehaltens am Montagabend in der fast vollen Großen Aula der LMU: Joachim Gauck hat eine Frage nicht verstanden. Man möge sich wegen seines Hörproblems nicht wundern, wenn er generell nicht so präzise antworten könne, warnt er. Sein Gesprächspartner, der Schweizer Autor Lukas Bärfuss, rückt näher, wiederholt seine etwas gewundene Frage. Woraufhin Gauck, der in Rostock aufgewachsene evangelische Theologe, Bürgerrechtler und spätere Politiker, außerordentlich präzise darlegt, wie seine Erfahrungen als junger Mensch in der stalinistischen DDR sein politisches Weltbild prägten.