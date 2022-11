Von Antje Weber

"Alles, was ich über Freiheit gelernt habe, habe ich aus der Unterdrückung der Freiheit gelernt", sagt Herta Müller. Die Schriftstellerin, einst von der Securitate in Rumänien verfolgt, kennt sich mit Gewalt in ihren unterschiedlichen Formen nur zu gut aus. Bei einem Podium des Literaturfests sprach sie am Donnerstag über das Wesen von Diktaturen und benannte als wohl wichtigstes Merkmal: die Lüge. Immer sei da etwa "diese erfundene Schuld", die als Grundlage von Verhören diene; die Fassade stimme, doch dahinter sei alles erfunden. "Wir sehen das bei Putin heute auch. Es ist ein Grundmuster, das sich immer wiederholt."

Wie zeigt sich "das Böse"? Woher kommt es, und was lässt sich ihm entgegensetzen? Diese Fragen sind allgegenwärtig beim Forum, das die Schriftstellerin Tanja Maljartschuk in diesem Jahr als Schwerpunkt des Literaturfests München kuratiert hat. Zwar hat sie einen anderen Titel gewählt: "Frei sein - Mitteleuropa neu erzählen", worin natürlich vieles mehr mitschwingt, vor allem die daueraktuelle Frage nach Europa. Angefangen bei der Frage, was ein Begriff wie Mitteleuropa eigentlich genau bedeutet: Es ist am ehesten etwas "Geistiges", das die Länder des ehemaligen Ostblocks verbindet, so könnte man es nach einem Podium am Donnerstag formulieren. Dazu eint sie das "Schicksal der kleinen Nationen, die ständig Angst haben", wie Maljartschuk in Hinblick auf insbesondere die Ukraine sagt, denn: "Entweder kommen die Deutschen oder die Russen."

Jetzt sind gerade die Russen da; sie überziehen das Land nicht nur mit einem Krieg, dessen Ende und Tragweite nicht absehbar sind, sondern in seinem Gefolge mit zahllosen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Böse, der Terror, die Angst in all ihren Erscheinungsformen - sie durchziehen denn auch dieses Forum wie ein blutroter Faden. Wenn Herta Müller und Andrej Kurkow von Diktatur-Erfahrungen erzählen, zum Beispiel. Wenn die Schriftsteller Artem Tschech und Artem Chapeye darüber sprechen, was die Erlebnisse als Soldaten mit ihnen machen. Wenn eine herzzerreißende Kammeroper an das Schicksal des Dichters und Dissidenten Wassyl Stus (1938-1985) erinnert, mit hypnotischen Klageliedern zu seinen Versen. Oder wenn ein Symposium dem Thema auf den eisigen Grund geht, unter dem prägnanten Titel: "Das Böse lebt".

Detailansicht öffnen "Stus: Der Vorübergehende": Eine herzzerreißende Kammeroper erinnerte im Ampere an den Dichter Wassyl Stus. Komponiert hat sie Wolodymyr Rudenko, rechts am Klavier zu sehen; daneben Igor Dymov am Kontrabass und die Sängerin Sofia Baskakova. (Foto: Catherina Hess)

Wer in der existenziellen Ausnahmesituation Krieg damit konfrontiert ist, verändert sich. In welche Richtung, ist nicht vorhersehbar; Worte und Taten korrelieren nicht immer, wie Artem Chapeye sagt. Der Autor, wie sein Kollege Artem Tschech unter Mühen vom Kriegseinsatz aus der Ukraine angereist, sitzt in der rappelvollen Literaturhaus-Bibliothek und weiß nicht, wie ihm geschieht. Beide sind im Februar als Soldaten eingetaucht in eine andere Realität; für beide ist es schwer, sich zwischen den Parallelwelten zu bewegen: "Du bist dazwischen", sagt Tschech, und Chapeye: "Ich bin wie gespalten."

Die Wahrnehmung des Raumes und der Zeit haben sich für beide verändert. Die Zeit, die anfangs Wochen wie Jahre wirken ließ, hat auch Routinen mit sich gebracht. Für Tschech auf andere Weise als für Chapeye: Es ist sein zweiter Einsatz, er war bereits 2015/16 im Donbass und hat darüber das Buch "Nullpunkt" geschrieben. Die entstehende und wärmende Gemeinschaft sehr unterschiedlicher Kameraden, die er darin beschreibt, suche er diesmal weniger, erzählt er. Statt dessen bemühe er sich, engeren Kontakt zu den anderen Welten, zu seiner Familie zu halten, um nicht zu sehr in den Bann des Krieges zu geraten.

Es ist aufwühlend, diese beiden reflektierten Männer zu erleben, die versuchen, den Prozess der Veränderungen zu verstehen, in dem sie mittendrin stecken. Beide können im Moment kaum mehr schreiben als Facebook-Posts, auch Bücher zu lesen gelingt ihnen nicht. Jeder habe dabei andere Strategien, mit seinen Emotionen umzugehen, sagt Chapeye: "Ich hatte Angst, dass ich brutal werde - aber ich bin noch weicher geworden." Er füttere herrenlose Hunde, manchmal sogar Ameisen. Und er träumt. Es sind die Träume, die als erstes aus beiden Autoren herausbrechen an diesem Abend. Tschech sehnt sich nach einem Haus im Norden Kiews, in dem er mit seiner Familie in Frieden leben könnte. Chapeye würde dann gern wieder reisen und wandern wie früher. "Ich träume davon, diese Uniform abzulegen. Das ist mein größter Traum."

Detailansicht öffnen Die Schriftsteller Artem Tschech (links) und Artem Chapeye erzählten im Literaturhaus vom Krieg als Parallelwelt. (Foto: Catherina Hess)

Was die beiden Soldaten in den vergangenen Monaten an Grauen erlebt haben, lässt sich weitgehend nur erahnen. Der ukrainische Philosoph Wolodymyr Yermolenko dagegen spricht die Zerstörungen von Städten, die brutale Gewalt gegenüber Zivilisten in der Ukraine am nächsten Tag beim Symposium im vollen Auditorium des NS-Dokuzentrums direkt an. Er hat Menschen in Charkiw getroffen, die ihre Kinder bei Bombenangriffen verloren haben. Er war in Butscha, wo Zivilisten in ihren Autos verbrannten, er hat Massengräber in Isjum besucht. "Es ist schwierig, das Böse zu definieren", sagt er, "aber es ist klar, dass es existiert." Wo es seinen Ursprung hat? "Das Böse ist immer und überall", sagt der Wiener Psychoanalytiker Karl Golling mit einem Songtext. Das Böse sei Teil des Menschseins und schlummere in jedem von uns. Die Herausforderung bestehe darin, es zu kontrollieren: "Das Einzige, was uns daran hindert, Wilde zu werden, ist Zivilisierung, ist Kultur."

Es wäre also wichtig, der "Gewalt weniger Raum zu geben", wie Yermolenko sagt. Indem zum Beispiel Verbrechen geahndet werden, anders als etwa im Stalinismus, in dem einst ein "Klima der Straflosigkeit" entstanden sei. Doch es geht nicht nur darum, extrem gewaltbereite Menschen zu bestrafen. "Eine Diktatur kommt sehr langsam", sagte der Schriftsteller Andrej Kurkow zwei Tage zuvor. Der Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller meint das Gleiche, wenn er davon spricht, wie sich etwa Ideen der Rechten durch stete Wiederholung über einen längeren Zeitraum immer mehr festsetzen. Und überhaupt: Auch Autokraten lernen aus der Geschichte, sagt er, etwa "dass sie zu offensichtliche Unterdrückung vermeiden sollten". Viktor Orbán in Ungarn zum Beispiel habe eine "elegantere Version" gefunden: "Da dauert es länger, bis die Leute aufwachen."

Neben dem abgrundtief Bösen gibt es also, wie Jan-Werner Müller darlegt, auch eine subtile Form von "Komplizenschaft" gegenüber Autokraten; da könnten wir "mehr Druck ausüben", findet er. Und Yermolenko assistiert, dass die Demokratien mehr "Selbstvertrauen" zeigen müssten. Auch wenn man nicht zu sehr auf einen "moralischen Fortschritt" der Menschheit hoffen sollte: "Wir sollten daran glauben, dass das Gute gewinnen wird."