Wie funktioniert das literarische Gedächtnis einer Stadt? Der Schriftsteller Thomas Mann dürfte den meisten bekannt sein. Wer aber kennt zum Beispiel die Buchhändlerin Inge Poppe-Wühr , die 1973 in München die erste Autorenbuchhandlung Deutschlands gründete und die literarische Szene maßgeblich prägte? Lange genug waren Literaturpreise und verkaufte Exemplare ausschlaggebend dafür, den Wert eines Werkes für die Nachwelt zu bemessen. Lange genug waren es vor allem die Werke von Männern, die den Literaturkanon prägten und im Archiv landeten.

Die Frage danach, wer in ihrem Bestand eigentlich fehlt, beschäftigen die Leiterin der Monacensia München Anke Buettner und ihr Team schon länger. Mit seinem neuen Sammlungsprofil hat das Literaturarchiv einen in der deutschen Archivwelt einzigartigen Weg in der Erinnerungskultur eingeschlagen: Es richtete seinen Fokus in den vergangenen fünf Jahren verstärkt auf die Leerstellen des literarischen Gedächtnisses und widmete sich dem vergessenen Kulturerbe der Stadt. So rückten vor allem weibliches, queeres und mehrsprachiges Schreiben, Subkultur und freie Szene in den Vordergrund von Sammlung und Vermittlung. Das bedeute einiges an Care-Arbeit, bemerkt die Monacensia-Leiterin beim gemeinsamen Gespräch mit dem Archivar Thomas Schütte mit einem ironischen Schmunzeln.

„Wir haben uns damit auseinandergesetzt, was es für uns als städtische Institution bedeutet, wenn wir das kulturpolitische Bekenntnis zur diversen Stadtgesellschaft ernst nehmen. Wen haben wir noch nicht, und wie müssen wir prospektiv sammeln?“, sagt Buettner. Die Monacensia funktioniere ja vor allem auch als zukünftiges Gedächtnis, da zwar in der Gegenwart gesammelt werde, der Blick aber auf die Zukunft gerichtet ist. Es gehe auch darum, die „Scheuklappen abzulegen und breiter zu gucken“, um dafür zu sorgen, dass keine Lücken entstehen, oder diese in der Rückschau noch zu füllen.

Schütte, der seit 2021 das Archiv in der Monacensia leitet und mittlerweile öfter digitale Forensik betreibt als Handschriften entziffert, schätzt die aktive Arbeit am Literaturkanon: „Es ist sehr wichtig, mit dem, was wir sammeln und ausstellen, diesen Kanon zu erweitern oder zu brechen.“ Und der ist nun mal sehr männlich und weiß geprägt: Thomas Mann, Ludwig Ganghofer, Oskar Maria Graf und Frank Wedekind gehören zu den renommierten Namen, die das Archiv umfasst.

So sieht die Übergabe eines Bestands aus: Hier überreicht die Erbin von Gräfin Marie Amelie von Godin 2022 deren Nachlass an Monacensia-Leiterin Anke Buettner (rechts). (Foto: Silvia Klein)

Haben die Männer jetzt mal Sendepause? Man konzentriert sich in der alten Künstlervilla in Bogenhausen jedenfalls nun verstärkt auf das Werk von Frauen, die heute vielleicht weniger bekannt sind, dafür aber zu einer bestimmten Zeit eine wichtige Rolle für eine Szene oder Community in der Stadt spielten.

Neben dem Nachlass der jüngsten Mann-Tochter Elisabeth Mann Borgese fand 2025 zum Beispiel auch das Werk der in Vergessenheit geratenen Schriftstellerin Gräfin Marie Amelie von Godin seinen Platz. 1882 in eine katholische Münchner Adelsfamilie geboren, unterhielt Godin wichtige Verbindungen mit verschiedenen Intellektuellen nach Albanien und berichtete als Korrespondentin. Später gab sie das erste deutsch-albanische Wörterbuch heraus und übersetzte das albanische Blutfehderecht ins Deutsche.

Doch auch die Liste der erst jüngst übergebenen Vorlässe ist lang: Die Monacensia bemühte sich unter anderem mit Luisa Francia und Keto von Waberer verstärkt um Autorinnen, die insbesondere in den 1980er- und 1990er-Jahren für die Münchner Literaturszene wichtig waren, aber auch überregional Erfolg hatten. Auch der Vorlass der Schriftstellerin Petra Morsbach ist dabei.

Begonnen hat die Entwicklung 2020, als die Monacensia unter dem Schlagwort #FemaleHeritage eine erfolgreiche Blogparade begann, die zur Spurensuche nach vergessenen Schriftstellerinnen und ihren Werken aufrief. Das ursprünglich auf fünf Jahre angelegte Projekt hat längst eine Eigendynamik entwickelt: „#FemaleHeritage ist sozusagen in unsere DNA übergegangen, und deswegen führen wir es natürlich weiter“, so Schütte. Und zwar als Folge- oder Ergänzungsprojekt #Munich Heritage, das derzeit eingeführt wird und sich Menschen mit mehrsprachlichen Hintergründen widmet.

Mit #Munich Heritage wolle man die Vielfalt auch im Sinne verschiedener Herkünfte mit einem Begriff abbilden, der alles fasse, was zur Stadt gehöre – natürlich auch die Männer, betont Schütte, der auch ein paar jüngst ins Archiv aufgenommene Namen wie den Sammler der Schwabinger Bohème Rolf von Hoerschelmann und den Schriftsteller und Verleger Anton G. Leitner parat hat. Der Schwerpunkt der Monacensia, der bisher auf Literatur der Bohème und des Exils lag, werde somit quasi in die heutige Zeit übergeführt. Und da lande man eben schnell bei Subkultur und freier Szene, die sich damals wie heute mit ähnlichen Themen wie migrantischem Schreiben oder der prekären Lebensweise als Künstler beschäftigen.

Farbenfrohe Zeugnisse eines nicht immer einfachen Lebens: die ukrainische Autorin und Künstlerin Emma Andijewska in ihrer Wohnung. (Foto: Yoav Kedem)

Ein Beispiel für mehrsprachiges Schreiben im Exil ist die ukrainische Autorin und Künstlerin Emma Andijewska, deren Vorlass auch vor Kurzem übergeben wurde. Sie lebt seit vielen Jahren in München, ist hier wenig bekannt, zählt in ihrer Heimat aber zu den bedeutendsten Stimmen der zeitgenössischen ukrainischen Literatur. „In der Schule lesen Kinder ihre Bücher, ein Museum ist nach ihr benannt“, erzählt der Archivar, der beim Sichten in ihrer Wohnung auch einen Teilnachlass ihres Mannes Iwan Koshelivets fand, der in der Nachkriegszeit eine der wichtigen ukrainischen Kulturzeitschriften in München verlegt hat.

Der Vorlass Andijewskas stellt die Monacensia vor einige Herausforderungen in Bezug auf Platz und Ressourcen: Mit 80 großformartigen Gemälden, um die 1000 Papierarbeiten und etwa 30 000 bis 40 000 Werkfotografien wurde nicht nur das literarische, sondern auch ihr großes künstlerisches Werk übernommen. Weil Andijewskas Arbeiten nicht nur für die Geschichte Münchens als Exilort eine wichtige Bedeutung haben, sondern auch für die Menschen in der Ukraine und die Diaspora, wird es auch darum gehen, den Bestand zu übersetzen und online zugänglich zu machen.

Um zu beurteilen, wer in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten relevant für die Literaturszene einer bestimmten Community gewesen ist, sucht das Archiv verstärkt nach Netzwerkpersonen. Der Blick aus der jeweiligen Szene heraus sei ihnen besonders wichtig, betonen Buettner und Schütte, die gezielt an Menschen herantreten. Auch für Lese- und Literaturreihen, Buchhandlungen, Vereine, Verlagsarchive interessiert man sich: Mit der Übernahme von Lillemor’s Frauenbuchladen, dem ersten feministischen Buchladen Deutschlands, der Literaturhandlung von Rachel Salamander und dem Nachlass von Inge Poppe-Wühr, der Begründerin der Münchner Autorenbuchhandlung, finden seit einiger Zeit auch wichtige Literatur-Orte Eingang.

Bei der Monacensia werden Erschließungs- und Vermittlungsarbeit zusammengedacht – ein weiterer Fakt, der das Archiv von den meisten seiner Art unterscheidet. Zur Jahreswende wird beispielsweise der komplette Nachlass der Schwabinger Bohème-Künstlerin Franziska zu Reventlow online zu finden sein. Vor allem die digitale Kulturvermittlung, für die es – wie Buettner bedauert –leider seitens der Stadt oft keine festen Stellen gebe, spielt eine immer größere Rolle: Seit der Corona-Pandemie erweitert die Monacensia ihre Ausstellungen ins Digitale.

Zahlreiche Kooperationen mit Kulturinstitutionen wie den Münchner Kammerspielen, wo etwa der „Therese Giehse Audio Walk“ oder das Festival „Female Peace Palace“ stattfanden, das sich dem Mut von Frauen in Krieg und Widerstand widmete, aber auch Schreibresidenzen und digital kuratierte Projekte (wie ein sogenannter Editathon mit der Münchner Wikipedia-Gruppe für weibliche Sichtbarkeit im Netz) tragen zur lebendigen Auseinandersetzung mit dem literarischen Erbe bei. Denn wessen Werk am Ende für die Nachwelt zugänglich ist, bestimmt maßgeblich, an wen wir uns erinnern.