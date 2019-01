13. Januar 2019, 18:38 Uhr Literatur Wo der Bär sein Fell los ist

Mit mehreren Autorenlesungen beginnt das Veranstaltungsprogramm im Pop-up-Store unabhängiger Münchner Verlage

Butz, Wutz und Rosi heißen die Figuren der Münchner Kinderbuchautorin Ruth Feile, 45. Am Samstag muss Butz im Pop-up-Store der kleinen Verlage im Münchner Rathaus erst einmal alleine zurechtkommen. Feile hat kleine Aufnäher mitgebrachten, Kinder können daraus später Taschen basteln - und schon lernen sie das Besondere der Bilderbücher kennen, die im Susanna Rieder Verlag erscheinen: Die Illustrationen sind nicht gemalt, sondern genäht.

Feile nutzt diese Optik, um beispielsweise die Geschichte eines Bären zu erzählen, der sein Fell zum Duschen am liebsten an einem Kleiderbügel aufhängt. Hier durchdringen sich die Materialität der Illustrationen und die Erlebnisse in der Geschichte, die Bilder verleihen dem Buch gewissermaßen seinen Charakter. Dabei ist insbesondere die Entstehungsgeschichte der Bücher interessant: "Das Buch ist ursprünglich für mein Kind entstanden, das als Frühchen vier Monate zu früh geboren wurde", sagt Ruth Feile. "Als Frühchen hatte es Angst vor weichen Dingen wie zum Beispiel Stoffen. Es musste dann immer weinen, und so habe ich es mit Hilfe genähter Bilder langsam an dieses Material herangeführt. Mittlerweile hat es keine Angst mehr vor so etwas", sagt sie.

Der neunjährige Richard näht und wirddabei von der Kinderbuchautorin Ruth Feile unterstützt. (Foto: Catherina Hess)

Die Idee, daraus ein Buch zu machen, hatte dann die Verlegerin. Dennoch könne man ihr Kind weiterhin als einen Co-Autoren bezeichnen: "Er ist sprachlich sehr anspruchsvoll. Als ich dann die Geschichten zu dem Buch erzählte, habe ich sie an ihm ausprobiert, um zu schauen, ob sie ihm gefallen."

Bücher von Kleinverlagen wie die liebevollen Werke von Ruth Feile haben es nicht leicht, im Buchhandel sichtbar zu sein. Einzelne Bücher schaffen es manchmal, aber ein komplettes Verlagssortiment? Keine Chance. Aber immerhin hat sich mittlerweile der Münchner Buchmacher-Verbund gegründet, dieser Zusammenhalt macht die kleinen Verlage stärker. Erstmals waren sie 2018 zum Markt der unabhängigen Verlage im Literaturhaus eingeladen. Und als das Kompetenzteam für Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt München den Verlegern anbot, ihre Bücher im Rathaus zu präsentieren, sagten die Chefs von sieben Münchner Kleinverlagen sofort zu. Seit Dezember ist der Pop-up-Store geöffnet, seit Samstag wollen die Buchmacher dort auch mit Lesungen auf sich aufmerksam machen. Ruth Feile leitete etwa einen Nähworkshop für Kinder, bei dem alle, die mitmachten, am Ende eine selbstgemachte Bärentragetasche mitnehmen konnten: Butz zum Einkaufen.

Pop-Up-Store der Münchner Buchmacher. (Foto: Catherina Hess)

Aber auch die anderen Kleinverlage konnte man am Samstag bei Autorenlesungen kennenlernen. Martin Arz las aus seinem Roman "Der Gottstehunsbei", Leonhard M. Seidl vergnügte das Publikum mit einer bierernsten Krimikomödie und am Ende lud Sebastian Winkler zu einem Autorengespräch über sein München-Buch. Wer genau sich hinter den "Münchner Buchmachern" verbirgt? Allesamt seien sie Einzelkämpfer, höchstens zu zweit, wie Thomas Peters vom Morisken Verlag erklärt, aber mit ganz unterschiedlichen Themen und Zielgruppen. Ihr Zusammenschluss soll auch über den Pop-up-Store hinaus existieren, da die Kleinstverlage von dem Informationsaustausch profitieren können. Weiterhin hat man die Möglichkeit, auf Messen größer aufzutreten und ein wirkungsvolleres Marketing zu betreiben, als wenn man sich einzeln präsentieren würde. Der Zusammenschluss kann als ein Zukunftsunternehmen betrachtet werden, dem sich vielleicht noch andere Kleinverlage anschließen.