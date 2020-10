Der schottische Schriftsteller Irvine Welsh stellt an diesem Montag, 19. Oktober, um 20 Uhr in der Muffathalle seinen neuen Roman vor. Mit "Die Hosen der Toten" hat Welsh den letzten Teil seiner "Trainspotting"-Reihe geschrieben, die ihn international berühmt machte. Ebenfalls mit neuem Buch wird John Niven an diesem Abend dabei sein. Der schottische Autor bringt seinen Roman "Die F*ck-it-Liste" mit, in dem er politische Satire und Thriller vereint. Die deutsche Lesung der Texte und die Moderation übernimmt Thorsten Nagelschmidt. Ursprünglich hätte Irvine Welsh am 15. März in München sein Buch präsentieren sollen. Die für diesen ersten Termin gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Irvine Welsh "Die Hosen der Toten" und John Niven "Die F*ck-it-Liste", Lesung, Montag, 19. Oktober, 20 Uhr, Muffathalle