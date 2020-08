Von Cora Wucherer

An einem Mikrofonständer in der Muffathalle baumelt im nebligen Scheinwerferlicht eine Maske. Dahinter auf der Bühne stehen Männer mit Cowboyhüten und Frauen mit Sonnenbrillen. Ein ungewohntes Bild, noch ungewohnter der Klang: Es wird laut in der luftig bestuhlten Halle, wenn Don Marco & Die kleine Freiheit zu spielen beginnen und Markus Naegele ins Mikrofon röhrt.

Es ist der erste Auftritt der Band rund um den Heyne-Hardcore-Verlagsleiter Naegele und eine kleine Rebellion an sich: "It's A Hardcore Night" findet statt. Seit März wurden alle Veranstaltungen des Heyne-Imprints abgesagt. In den Jahren zuvor gab es das Literatur- und Musik-Event in der Milla oder dem Unter Deck, denn Markus Naegele mag es "eng und intim". Jetzt ein Experiment in der Muffathalle, denn: "Wer nichts macht, hat eh verloren", sagt er und rückt seinen Cowboyhut zurecht. Acht Literatur-Darbietungen und zwei Live-Musik-Einlagen umfasst die Hardcore-Night an diesem Abend, ein wenig länger als zwei Stunden füllen rotzige bis romantische Lesungen und rockige Gitarrenklänge die Muffathalle. Das Motto: Musik. Die Gäste, von Musikern über Journalisten bis zu Autoren, lesen aus "Hardcore"-Büchern über Bands und Clubs. Den Anfang macht Achim Bogdahn, der zuerst aus "Bad Vibes" von Luke Haines vorliest. Dann holt er ein Buch hervor, das er, eingewickelt in Zeitungspapier, auf die Bühne geschmuggelt hat: Heinos Biografie "Und sie lieben mich doch", die bei einem anderen Verlag erschienen ist. Ihm folgt im silbernen Anzug Mark Villon, Frontmann der Glam-Punkrock-Band Zoo Escape, mit einer Lesung aus der Iggy-Pop-Biografie. Für einen romantischen Stimmungswechsel sorgt Angela Aux alias Florian Kreier mit einem Abschiedsbrief von Leonard Cohen. Beim Vorlesen aus dem Büchlein bricht seine Stimme fast, danach nimmt er die Gitarre zur Hand für ein musikalisches Intermezzo. Den Abschluss bildet SZ-Redakteur David Pfeifer mit einem Text über die Beastie Boys.

Dann nehmen Don Marco & Die kleine Freiheit die Bühne ein. Sie spielen aus ihrem im Januar nächsten Jahres erscheinenden Debütalbum "Gehst du mit mir unter". Das klingt wie Wanda ohne Österreich und löst den Wunsch aus, aufzustehen und zu tanzen. In der zweiten Lesungshälfte wird es nostalgisch und amüsant mit Autor Stefan Wimmer, Tim Jürgens, dem stellvertretenden Chefredakteur des Fußballmagazins 11 Freunde, und Krimiautor Friedrich Ani. Abschließend liest die BR-Moderatorin Caro Matzko aus Debbie Harrys Autobiografie.

Bei manchen Vorlesern glänzt der Anzug mehr als der Auftritt. Der Unterhaltsamkeit des Abends tut das aber keinen Abbruch. Das Hardcore-Experiment ist geglückt, die Texte über Musik und die Live-Musik harmonieren auf rockige Weise - und machen Spaß. Die entspannte Moderation von Naegele ist selbst ein Highlight. Schade, dass die hinteren Reihen leergeblieben sind. Wer nun doch wieder Lust auf Live-Musik und Literatur hat: Für die kommenden Monate plant Naegele weitere Veranstaltungen, wie die "Bowie Night" mit Jesper Munk am 6. Oktober. Die Maske am Mikrofonständer erinnert daran: Manchmal merkt man erst, wie sehr etwas gefehlt hat, wenn man es wieder hat.