Was läuft in der Münchner Literaturszene?

Von Antje Weber

Es ist das pralle Leben, das einem hier begegnet. Und manchmal auch der Geruch der Verwesung. Yasmina Reza hat sich für ihr neues Buch in viele Gerichtssäle gesetzt und die Angeklagten diverser Prozesse beobachtet: die Frau, die ihren erschossenen Mann auf dem Dachboden einbetoniert hat; den angeblich so wohltätigen Nachbarn, der einer alten Dame Gift verabreichte, um an ihr Erbe zu kommen. Nicht nur vor Gericht, sondern auch in diesem Buch gilt: „Hier wird dem Leben der Prozess gemacht. Seiner Unvollkommenheit.“

Die Schriftstellerin, Schauspielerin und Regisseurin Yasmina Reza, insbesondere für ihre abgründigen Theaterstücke gefeiert, stellt „Die Rückseite des Lebens“ nun in München vor – passenderweise im Residenztheater, wo derzeit zwei Stücke von ihr auf dem Spielplan stehen (2. April). Und das pralle Leben, es prägt in diesen Tagen überhaupt die Literaturszene.

Bereits am 31. März fällt die Wahl schwer. Wer keine Karte für den längst ausverkauften Abend zum 85. Geburtstag des großen Uwe Timm ergattert hat, kann sich zwischen gleich zwei weiteren interessanten Alternativen entscheiden: Im Lyrik Kabinett liest der irische Schriftsteller Colm Tóibín, für seine Romane vielfach ausgezeichnet. Dass er auch ein hervorragender Lyriker ist, zeigt die von seinen Freunden Michael Krüger und Volker Schlöndorff übersetzte Auswahl „Vinegar Hill“. Das formale und inhaltliche Spektrum der Gedichte ist groß – nicht nur die süffisanten Zeilen, die sich mit Amerika beschäftigen, verdienen Aufmerksamkeit.

Eine Buchpräsentation im Bergson Kunstkraftwerk am selben Abend klingt allerdings auch ungewöhnlich: Kardinal Reinhard Marx hat ein Buch mit dem Titel „Kult. Warum die Zukunft des Christentums uns alle betrifft“ geschrieben und spricht mit dem Soziologen Hartmut Rosa darüber. Und wenn wir schon beim Christentum sind, ein kurzer Blick in das Programm der Evangelischen Stadtakademie: Hier gedenken am 11. April der Autor Bernhard Setzwein und Stefan Voit in der szenischen Lesung „Später Besuch“ des Theologen Dietrich Bonhoeffer, der im Widerstand gegen die Nazis sein Leben ließ.

Bleiben wir noch bei Anfang April, wo zum einen das Literaturfest der Liebe viel Raum gibt (2.–11.4.), zum anderen das Krimifestival Mord und Totschlag feiert (Beginn 4.4.). Und wo München sich in all seiner Vielsprachigkeit und Weltläufigkeit zeigt: mit einer Lesung der US-amerikanischen Autorin Liz Moore im Amerikahaus etwa (1.4.), des israelischen Autors Assaf Gavron im Jüdischen Gemeindezentrum (2.4.), der portugiesischen Autorin Lídia Jorge bei Literatur Moths (2.4.), der polnischen Autorin Joanna Bator im Haus des Deutschen Ostens (4.4) und später der ugandischen Poetin Stella Nyanzi im Bellevue di Monaco (19.4.).

Immer wieder muss dabei im Frühling natürlich die Liebe zu spüren sein. Wobei deren Rahmenbedingungen nicht zu vernachlässigen sind: Der Münchner Schriftsteller Herbert Kapfer stellt seinen neuen Roman „Der Planet diskreter Liebe“ vor, in dem er den sexuellen und politischen Aufbruch der Siebzigerjahre anhand einer ungewöhnlichen Sado-Maso-Beziehung in München verarbeitet (3.4., Optimal Record Store). Die österreichische Autorin Katharina Köller, zuletzt bei den Wortspielen zu erleben (2.4., Buch & Bohne), erzählt in „Wild wuchern“ wiederum von einer jungen Frau, die sich vor den Zumutungen der Welt auf eine Alm zurückzieht. Sie flieht vor ihrem gewalttätigen Ehemann. Da ist sie wieder: die Rückseite des Liebens. Das pralle Leben.