Zum fünften Mal findet das Dichterinnen-Festival "Schamrock" statt, dieses Jahr als coronakonformer Mix unter dem Motto "Einmischen - oder Poetry for Future". Dieser besteht aus Live-Veranstaltungen, im Vorfeld gefilmten Beiträgen sowie Live-Streams rund um das Thema weibliche Lyrik. Dichterinnen, unter anderem aus Äthiopien, Eritrea und Malta, nehmen, vorwiegend per Stream, am Literaturfestival teil. So bleibt der internationale Charakter trotz Corona erhalten. Zum Festivalprogramm zählen die Lesereihe "Meine drei lyrischen Ichs" mit drei Dichterinnen unter Moderation von Nora Zapf und Tristan Marquardt sowie die Münchner Slammerinnen Kathrin Freiburghaus, Meike Harms und Elisabeth Schwachulla alias Queen Trulla. Außerdem finden voraussichtlich Workshops mit Anja Utler und Swantje Lichtenstein, eine Sprachperformance mit Miriam Calleja und Karin Fellner sowie Konzertperformances statt. Das "Schamrock"-Festival ist vom 23. bis zum 25. Oktober in München in der Whitebox im Werksviertel zu erleben und am 21. Oktober in Wien. Weitere Informationen gibt es unter www.schamrock.org.