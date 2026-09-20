„Gute Geschichten entstehen nicht auf Knopfdruck“, diesem Satz von Kunstminister Markus Blume lässt sich nicht widersprechen. Schriftstellerinnen und Schriftsteller zu unterstützen, um ihnen zumindest finanziellen Druck zu nehmen, ist daher eine gute Sache. Sowohl der Freistaat Bayern als auch die Stadt München haben nun Entscheidungen über etliche Arbeitsstipendien und Kunstförderpreise bekanntgegeben, die Schreibenden das Leben leichter machen und ihre Arbeit würdigen.

Gleich 80 000 Euro hat der Freistaat für insgesamt zehn Arbeitsstipendien bereitgestellt. Eines davon erhält Franziska Gänsler aus Augsburg, die gerade mit ihrem Roman „Orca“ auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis steht, für ihr nächstes Projekt „Magdalena“. Ein anderes geht an Noemi Schneider aus Weiler-Simmerberg für ihr Prosa-Projekt „Jacques’ letzter Sommer“. Unter den weiteren Stipendiaten aus ganz Bayern finden sich unter anderem Michael Jordan aus Erlangen, der eine Graphic Novel über einen antisemitischen Doppelmord plant, oder Ulla Schuh aus Nürnberg mit einem Kinderbuchprojekt.

Franziska Gänslers neuer Roman „Orca“ : Richtig Bock auf Apokalypse Mit ihrem neuen Roman „Orca“ hat es Franziska Gänsler auf die Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft: eine Coming-of-Age-Story im Milieu der Klimaaktivisten. SZ Plus Von Jutta Czeguhn ...

Wer ein Arbeitsstipendium Literatur der Stadt München erhält, darf mit 8000 Euro mehr auf dem Konto rechnen. In diesem Jahr geht eines der zwei Stipendien an die Lyrikerin Augusta Laar, die einen spartenübergreifenden Zyklus plant, der musikalische Elemente und Zeichnungen einschließt. Ermöglichen möchte die Jury der Lyrikerin, die als Gründerin des Schamrock-Salons und -Festivals seit Jahren „so großzügig wie beispielhaft“ das Schaffen anderer unterstützt, sich zwischendurch ganz dem eigenen vielschichtigen Schreiben zu widmen. Benedikt Feiten wiederum setzt sich derzeit mit der Krise der Männlichkeit auseinander und arbeitet laut Jury mit einem „sicheren Gespür für Timing und Situation“ an einem Roman über „Vorstadtdaddys“.

Neben diesen Unterstützungen für gerade entstehende Werke freuen sich Schriftstellerinnen und Schriftsteller natürlich auch über Auszeichnungen der Ergebnisse. Das Kunstministerium hat soeben die diesjährigen Bayerischen Kunstförderpreise im Bereich Literatur bekanntgegeben, die jeweils mit 7000 Euro dotiert sind. In diesem Jahr wird zum einen Anja Gmeinwieser für ihren Debütroman „Wir Königinnen“ ausgezeichnet, laut Jury eine „eindringliche Road Novel von großer Körperlichkeit und sprachlicher Kraft“.

Des Weiteren hat Bernhard Heckler mit seinem Roman „Die beste Idee der Welt“ rund ums Münchner Oktoberfest überzeugt, Sophia Klink wird sowohl für ihre Lyrik als auch den Debütroman „Kurilensee“ über das schwierige Verhältnis von Mensch und Natur gewürdigt, und Sophia Merwald fand mit ihrem Roman „Sperrgut“ über einen Zufluchtsort für Frauen Anklang. Überreicht werden die Kunstförderpreise am 12. November im Vorfeld des Bayerischen Kunstpreises im Bergson Kunstkraftwerk. Und dann kann es wieder weitergehen mit dem Schreiben.