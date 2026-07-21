Reine Glückssache, sagt Petra Morsbach und lacht. Bei aller Bescheidenheit freut sie sich doch, dass die Literaturkritiker so positiv auf ihren achten Roman reagieren und „Orion“ (Penguin) im Juli/August auf Platz 1 der SWR-Bestenliste steht. Die begeisterten Rezensionen sind nur zu verständlich. Denn „Orion“ ist ein fabelhaftes Buch, das dem Leser ganz ungewöhnliche Begegnungen mit der Weltliteratur ermöglicht. Dabei ist das Leben der Protagonistin Nora Meyer auf den ersten Blick eher unspektakulär. Die Ich-Erzählerin unterrichtet an einem Gymnasium, heiratet den Archivar Theseus Dellendrücker, bekommt einen Sohn, hat einen Liebhaber, wird geschieden, erkrankt schwer und arbeitet schließlich als Archivarin in der Monacensia, dem Münchner Literaturarchiv. Die Besonderheit: Noras Leben wird von Literatur begleitet, sie gleicht ihre Erfahrungen mit ihren Lektüren ab, liest andere Menschen wie Bücher.