Wer ist Penelope? Einmal tief Luft holen: Penelope ist „Migrantin, Kriegerin, Piratin, Lügnerin, Erfinderin der Ökonomie, Gefangene, Verführte, Objekt des Götterhasses wie der Götterliebe, Mutter, Schwiegertochter, Ledas Nichte, Helenas Cousine, Kassandras Nichts, alte Frau, Meeresgetier, Narbenträgerin, Elitereisende, Sklavenhalterin und -entlasserin, Polypin, Hausmutter, Diebin, Erfinderin der Tierbeobachtung, Gör, Königin, Blitz“.

All dies ist Penelope, in der griechischen Mythologie die Frau von Odysseus, für Ulrike Draesner; mit diesen Zuschreibungen führt sie in ihre feministische Re-Lektüre von Homers „Odyssee“ ein. Wer ist Penelope hinter ihrer makellosen Gattinnenrolle wirklich, fragt sich die Schriftstellerin – und könnte es nicht sein, dass sie sich nach Odysseus’ blutgetränkter Rückkehr heimlich absetzt von der Insel Ithaka und mit hundert Frauen ein anderes, freieres Leben ansteuert?

„Penelopes Sch()iff“ ist ein ambitioniertes Recherche- und Poesieprojekt, das nicht nur die Frauen in Bewegung setzt, sondern auch die Sprache, Homers Hexameter. Eine solche Reise in fremdes Terrain ist fordernd – weshalb es sicher hilfreich ist, sich bei einer Lesung Draesners in den Sound ihres „Postepos“ einzuhören (Lyrik Kabinett, 24. September).

Keine Lust auf Mythen, aber auf Antike? Der Historiker Michael Sommer und der Autor Stefan von der Lahr versprechen, „Die verdammt blutige Geschichte der Antike ohne den ganzen langweiligen Kram“ zu erzählen. Kurz gesagt: Sie wollen klarstellen, dass man die Antike nicht als Zeit der Weisheit verklären sollte – vielmehr sei es eben eine verdammt blutige Zeit großen Mordens gewesen (Literaturhaus, 29. September).

Einen neuen Blick auf eine ferne Zeit bietet auch ein Abend mit Roland Borgards, der in einer „Handlichen Bibliothek der Romantik“ darstellt, dass diese Epoche neben Mondnacht und Sehnsucht auch Schauerliches und Komisches zu bieten hat (Literaturhaus, 6. Oktober). Und wenn es ein neuer Blick auf einen modernen Klassiker sein soll: Anlässlich der Neuedition von Elias Canettis Werk in einer „Zürcher Ausgabe“ stellt Mit-Herausgeber Sven Hanuschek im Tukan-Kreis den ersten Band von dessen Autobiografie „Die gerettete Zunge“ vor; Wiebke Puls liest dazu Texte des Literaturnobelpreisträgers (Seidlvilla, 24. September).

Eine Art Klassiker ist auch die Buchhandlung Glatteis; ihr 25-Jähriges feiert sie unter anderem mit Krimi-Autor Friedrich Ani, einem treuen Freund des Ladens (26. September). Um Freundschaft geht es auch im Roman „Die Sonne und die Mond“ (sic), den der Autor und Filmemacher Chris Kraus zusammen mit Hannah Herzsprung im Literaturhaus vorstellt (26. September; ausverkauft). Von zwei alternden Freunden, die sich in eine junge Frau mit düsterem Geheimnis verlieben, handelt wiederum eine „Herbstgeschichte“ von Sten Nadolny (ebenda, 1. Oktober). Was die Poetry-Slammerin Meike Harms aus diesem Plot machen würde? In der Seidlvilla ist sie Gast beim Lesefest „Literabiles“ des Freien Deutschen Autorenverbands Bayern, das vor allem „Freude an der Sprache“ vermitteln will (27. September).

Worte gegen den Weltuntergang

Freude an der Sprache kann man auch bei einer Bachmann-Preisträgerin wie Nava Ebrahimi voraussetzen. In ihrem neuen Roman „Und Federn überall“ verbindet sie große Themen unserer Zeit wie Flucht und Entfremdung (Literaturhaus, 23. September). Und ein großes Thema hat auch Sarah Bosetti gewählt: „Make Democracy Great Again!“ Das versucht die Autorin und Satirikerin mit einem neuen Buch und einem Abend im Theater Leo 17 (4. Oktober). „Worte gegen den Weltuntergang“ will sie finden – einen Versuch ist es wert.

Achtzig Jahre her ist das Ende des Zweiten Weltkriegs, den man in vielfacher Hinsicht als Weltuntergang bezeichnen kann. Viele Veranstaltungen haben bereits an das Kriegsende erinnert, und eine besonders interessante wäre es glatt wert, mit drei Münchner Schriftstellern in den Norden Bayerns zu reisen: Im Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg werden Annegret Liepold, Fridolin Schley und Dana von Suffrin im Rahmen eines Deutsch-Tschechischen Autorentreffens einen Abend mit den tschechischen Kollegen Eli Beneš, Alice Horáčková und Štěpán Kučera gestalten (24. September). Sie lesen und diskutieren über „die Rolle der Literatur in einer Zeit, in der demokratische Werte immer vehementer verteidigt werden müssen“. Denn ein Schiff, das uns in eine bessere Welt schippert, wird so schnell nicht kommen: Wir werden es wie Penelope und ihre Mitstreiterinnen wohl selbst bauen müssen.