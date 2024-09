So etwas erlebt man selten in der Literaturszene. Dass da drei Bestsellerautorinnen auf der Bühne stehen und Bücher auf ihren Köpfen balancieren. Lesen und Schreiben ist Kopfsache, schon klar, aber sich diesen wunderbaren Tätigkeiten so spielerisch zu nähern, sagt viel über den Charme des interaktiven Bühnenformats „Keils Literaturrausch“ aus.