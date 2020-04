Matthias Politycki lässt in seinem neuen Roman einen bayerischen Sprücheklopfer Abenteuer in Afrika erleben. Ein Gespräch über Reisen in schwierigen Zeiten und die Nahtoderfahrung des Autors.

"Der Schweiß in einer Wüste riecht anders als der am Hang": Matthias Politycki hat immer ein Notizbuch dabei, um das Erlebte aufzuschreiben. Eine Reise führte ihn vor zwei Jahren zum Kilimandscharo...

...und durch die Zuckerrohrfelder auf Sansibar.

Auch seine Gefährten, darunter King Charles und Solomon...

...sowie John waren Inspirationen für seinen Roman "Das kann uns keiner nehmen".

Eine Abenteuergeschichte, die am Gipfel des Kilimandscharo beginnt und sich zum tragikomischen Roadtrip nach Sansibar entwickelt - selten dürfte die Sehnsucht nach Ferne größer gewesen sein als in diesen Tagen. Doch das neue Buch von Matthias Politycki bietet mehr als Eskapismus. In seinem sehr persönlichen Roman über eine ungewöhnliche Männerfreundschaft verarbeitet der Münchner seine Nahtoderfahrung vor mehr als 25 Jahren in Afrika. Ob die Lesung aus "Das kann uns keiner nehmen" am 12. Mai im Literaturhaus stattfinden kann, muss bezweifelt werden (alternativ: 1. Juli). Das Gespräch über Schreiben auf Reisen und Schnittmengen mit der eigenen Biografie fand am Telefon statt.