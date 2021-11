Wenn verschiedene Künste aufeinandertreffen, kann Wunderbares entstehen. Der Beweis dafür sind drei "perfekte" Künstlerduos, die am 11. November ihre Gemeinschaftswerke präsentieren. Das Lyrik-Kabinett, Münchner Zuhause der Poesie, veranstaltet zusammen mit der Plattform "Schamrock-Salon der Dichterinnen", einen poetischen Abend: "Three of a Perfect Pair". Jeweils als Paar haben Nora Gomringer und Christina von Bitter, Augusta und Kalle Laar sowie Silke Markefka und Nikolai Vogel Künstlerbücher kreiert. In diesen Werken erschaffen sie Wort-und Bild-Kompositionen zu den Themen Entspannung, "Übriggebliebenes", zu Musik, Sehnsucht und weiblichen Erfahrungen.

Three of a Perfect Pair, Do., 11. Nov., 19 Uhr, Lyrik-Kabinett, Amalienstr. 83a, Anmeldung unter info@lyrik-kabinett.de