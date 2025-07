„Stress? Das kenne ich nicht, ich kenne nur Strass.“ Was für ein glänzendes Zitat Karl Lagerfelds, dem man allerdings nicht gerecht würde, hielte man ihn für so tiefenentspannt wie oberflächlich. Im Gegenteil war der berühmte Modemacher ein Workaholic: „Ich fordere den 48-Stunden-Tag. Mit nur 24 Stunden komme ich nicht aus“, lautet ein anderes Bonmot von ihm. Und überhaupt: „Was heißt Urlaub? Ich brauch das nicht. Ich hasse das Wort Ferien. Im Französischen ist das noch schlimmer: vacances. Leere. Nichts ist langweiliger als Leere.“

Bevor viele Menschen in den langweiligen Sommerurlaub entschwinden, ist daher in der zweiten Juli-Hälfte in München noch einmal jede Menge geboten – viele Feste vor allem, bei denen Strass nicht nötig, aber möglich ist. Zur Einstimmung empfiehlt sich natürlich der Abend zu Karl Lagerfeld im Literaturhaus: Der Comic-Zeichner Simon Schwartz hat ihm gemeinsam mit dem Biografen Alfons Kaiser einen Band gewidmet, beide stellen ihn am 15. Juli am Salvatorplatz vor.

Wer an jenem Abend Laune bekommt, mal wieder das kleine Schwarze oder das lange Bunte aus dem Schrank zu holen, kann sich für eine große Feier ebendort am Freitag, 18. Juli, schmücken: Anlass ist ein Jubiläums-Sommerfest, das die Freunde und Förderer des Literaturhauses würdigt, aber auch die übrige Stadtgesellschaft anziehen möchte.

Der vor 25 Jahren gegründete Verein zählt inzwischen 630 Mitglieder. Sie sind bedeutende Stützen des Literaturhauses, das als Public-Private-Partnerschaft geführt wird, also neben eigenen Einnahmen auf das Zusammenspiel von städtischer Förderung und anderen Geldgebern setzt. In Zeiten klammer Kassen wird dabei das bürgerschaftliche Engagement immer wichtiger. Insofern: „Auf die Freundschaft!“, so das Motto des Festes. Es gratulieren unter anderen die Autorin Yuko Kuhn und der Verleger Horst Lauinger, es gibt eine literarische Collage und Musik vom Trio Brustmann-Schäfer-Horn.

Freunde des Feierns können gleich weiterziehen in die nächste Institution der Stadt: Das Literaturarchiv Monacensia kündigt für Samstag, 19. Juli, sein traditionelles Sommerfest in Bogenhausen an. Von 15-18 Uhr lesen die Münchner Autorinnen und Autoren Daniel Bayerstorfer, Uisenma Borchu, Jan Geiger, Lena Gorelik, Volha Hapeyeva und Elvira Steppacher. Abends ist elektronischer Folk der Band Lucile and the Rakibuam zu hören.

Wer seine Ausdauer testen will, ist an jenem Samstag zuvor bereits die Isar aufwärts geradelt: Zwölf kleine unabhängige Verlage schließen sich hier erneut zum Münchner Buchfest zusammen. Im Garten des Schleusenwärterhäuschens zwischen Floßlände und Isar präsentieren Verlage wie Austernbank, Schillo oder das Turtle Magazin(e) Kinderbücher, Comics oder Ratgeber aller Art – eine schöne Gelegenheit, im Grünen nach Büchern aus heimischer Produktion zu stöbern, die es im Buchhandel nicht leicht haben (12-18 Uhr, Ausweichtermin bei schlechtem Wetter: 26. Juli).

Noch nicht genug gefeiert? Auch das Münchner Literaturbüro lädt am 25. Juli zu einem Sommerfest. Der Zugang ist niedrigschwellig: Autorinnen und Autoren können spontan in der Milchstraße ihre Texte vorlesen und diskutieren, der Eintritt ist frei, und es gibt Bowle. Kurzum: ein Abend, der Freundinnen und Freunde der Literatur selig beschwipst entlassen dürfte.

Entspannt Wörter schlürfen, das geht natürlich auch ohne Alkohol: Die Literaturreihe Lix lädt am 21. Juli in den Hinterhof des Hoch X zum Open Air. Dabei sind die iranische Exil-Autorin Atefe Asadi mit Übersetzerin Sarah Rauchfuß, die Theaterautorin Nele Stuhler und Mercedes Lauenstein, die jüngst ein bei aller Nachdenklichkeit federleichtes Buch über eine Beziehung im Schatten einer chronischen Krankheit vorgelegt hat.

Schluss mit den sommerlichen Sausen? Mitnichten. Etliche Geburtstage stehen ja auch noch an: Frido Mann wird zum 85. Geburtstag vom Literaturhaus gefeiert (16. Juli), Hanne Lenz als kluge Ehefrau des Schriftstellers Hermann Lenz zum 110. Geburtstag in deren einstigem Haus in Schwabing (24. Juli, Anmeldung bis 20. Juli, büro@hermann-lenz-stiftung.de). Und wenn das Lyrische Quartett im Lyrik Kabinett ansteht, diesmal mit Ingo Schulze als Gast, ist das sowieso ein Fest des Geistes (16. Juli).

Bleibt nur ein Problem: Wie bloß soll man es schaffen, angesichts dieses Mammutprogramms vor der Urlaubsleere nicht doch noch in Stress zu geraten? Wir fordern den 48-Stunden-Feier-Tag!