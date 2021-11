Groß geworden ist sie zwischen Männern, die ihr Vorbild waren, und Frauen, die sie übersah. Auf dem Land, auf dem die Spanierin María Sánchez aufwuchs, wurde Tiermedizin ausschließlich von Männern praktiziert. Trotzdem wurde sie durch ihren Großvater immer zu dieser Tätigkeit ermutigt. Sánchez studierte erst Tiermedizin und wurde dann Schriftstellerin: "Ich bin einfach beides", sagte sie kürzlich in einem taz-Interview. In den Fußstapfen des Vaters und Großvaters merkte sie, dass sie ausschließlich der männlichen Tradition folgte. In ihrem Buch "Land der Frauen" dokumentiert sie liebevoll die tägliche Arbeit der Frauen, die bis heute ohne Anerkennung verrichtet wird. Die Autorin, derzeit Stipendiatin des Künstlerhauses Villa Waldberta in Feldafing, ist nun mehrmals im spanischen Kulturinstitut in München zu erleben - am 11. November allein, am 16. und 29. im Gespräch mit weiteren Schriftstellern.

María Sánchez: Land der Frauen, Do., 11. Nov., Di., 16. Nov., Mo., 29. Nov., je 19.30 Uhr, Instituto Cervantes, Alfons-Goppel-Str. 7, Reservierung unter 089/ 29 07 18 - 13