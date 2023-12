Von Jutta Czeguhn

"Die Erdbeeren schwitzen." Was für ein Eröffnungssatz für einen Roman, der vom Ende her erzählt wird! Weil man das Ende zu kennen glaubt. Fakt oder Fiktion? Eine Frau ist unterwegs zu einer Beerdigung, mit einem Korb voller Erdbeeren. Es ist gewitterschwül in Paris, sie nimmt die Metro, Linie 7, weit raus zum Cimetière de Thiais, wo der Tod nicht so viel kostet wie in der Stadt. Endstation für einen, der am letzten Halt des Habsburgerreiches vor der russischen Grenze geboren wurde. Joseph Roth, er hat sich im Exil zugrunde gesoffen.