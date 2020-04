Der Journalist und Segler Thomas Käsbohrer erzählt in seinem Buch "In Seenot" Geschichten von Geretteten und ihren Rettern.

Er hat den Schatten zu spät gesehen. Und er hat, vielleicht, eine Sekunde zu lange nachgedacht. "Jedenfalls hören Shane und ich im selben Moment ein Krachen im Heck am Steuerbordruder... Der unter uns tauchende Wal hat es zerstört." Matthias Müller von Blumencron, Ex-Chefredakteur des Spiegel, ist in Fachkreisen auch als professioneller Regattasegler bekannt und hat diese Geschichte von einem fast tödlichen Rendezvous mit einem Wal mitten auf dem Atlantik zwischen Neufundland und den Azoren dem Münchner Schriftsteller Thomas Käsbohrer erzählt und ihm die Logbucheintragungen dazu überlassen. Daraus wurde eine von 23 Storys, die Käsbohrer in einem Buch zusammengefasst und durch Fachinterviews ergänzt hat. Titel: "In Seenot - Dramatische Stunden auf dem Meer." Und es ist nicht die dramatischste.

Es geht in diesem Buch nicht um die literarische Bearbeitung der Faszination Segeln. Es geht vielmehr darum, wie der Mensch sich in Extremsituationen verhält. Oder verhalten soll. Käsbohrer, selbst erfahrener Hochseeskipper, hat hier sein schriftstellerisches Temperament gezügelt zugunsten faktenreicher Schilderungen, in denen großenteils die Interviewpartner direkt oder indirekt zu Wort kommen. Das gibt den einzelnen Erzählungen viel Authentizität, auch wenn es manchmal zu Lasten der Sprache (und manchen Konjunktivs) geht. Um so eindringlicher bleibt nach der Lektüre eine Mahnung im Kopf hängen, die für Bergsteiger, fernwehgetriebene Abenteurer und auch für die kleinen und größeren Katastrophen im Alltag gilt: ten seconds for ten minutes! Also: Zehn Sekunden nachdenken für die nächsten zehn Minuten. Denn die können entscheidend sein für die Bewältigung überraschend auftretender Gefahren.

Es ist ja gerade die Zeit angebrochen, in der man über den Urlaub nachdenkt, und gerade jetzt wirkt diese Zeit besonders intensiv, weil der Urlaub in diesem Jahr so arg weit weg ist. Da ist solch ein Buch auch zum Schmökern und Träumen ideal, und ein bisschen auch zum Gruseln, wenn man liest, wie ein junges Mädchen sich auf dem Ijsselmeer einem jungen Segler anvertraut zur Fahrt nach Engeland, einem Mann, der von maritimem Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Geht nur bedingt gut aus, die Geschichte. Oder diese Irrfahrt im Seegatt an der Nordseeküste vor Norderney, wo die Verlegung einer Orientierungstonne noch nicht im Kartenplotter der schiffseigenen Navigationseinrichtung aufschien, was die Aktivierung des Seenotrettungsdienstes notwendig machte (zehn Prozent der Bucheinnahmen gehen übrigens an die DGzRS, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Seebrüchiger). Ein Segelschiff bricht im Atlantik vor Frankreich auseinander. Die Rettung der Crew gelingt in allerletzter Sekunde. Und ein österreichischer Einhandsegler geht bei einem haarsträubenden Manöver nachts vor Brasilien über Bord und sieht das Mastlicht seiner kleinen Yacht im Dunkeln verschwinden. Dass er von dieser Nacht erzählen kann, ist kein kleines Wunder.

Zwischen die Geschichten sind nüchterne Interviews gestreut, etwa mit dem Psychologen Bernhard Streicher darüber, was eine Krise aus einem Menschen macht, oder mit Boris Herrmann, jenem Hamburger Segelprofi, der unser aller Greta von Plymouth nach New York segelte, über Angst und deren Bewältigung. Thomas Käsbohrer stellt sich bei solchen Fragen genauso wenig in den Vordergrund wie beim Referieren der Erlebnisse. Kurzer Vorspann, kurzer Abspann, das war's. Und am Ende findet sich ein kurzes nautisches Lexikon. Bei aller Seenot: Es ist kein Buch zum Albträumen, eher zum Nachdenken. Und dafür hat man ja gerade Zeit genug.

Thomas Käsbohrer: In Seenot, Verlag Millemari, 289 Seiten, Taschenbuch 24,95 Euro