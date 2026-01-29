Männer, die ihre Macht missbrauchen. Männer, die sich verweigern. Die Figuren, die der US-amerikanische Schriftsteller Herman Melville vor zwei Jahrhunderten in „Moby Dick“ oder „Bartleby, der Schreiber“ entwarf, haben nichts von ihrer Brisanz verloren. Der Münchner Schriftsteller Thomas Lang hat sich für den Roman „Melville verschwindet“ jahrelang mit dem Werk und Leben Melvilles beschäftigt. In vielfachen Spiegelungen eines heutigen Schriftstellers namens Meander hinterfragt er klug insbesondere Männerbilder aller Art, Helden- und Künstlertum.