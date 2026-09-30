Als Anton stirbt, wird Thomas klar, dass er vieles nicht über seinen Vater weiß. Beispielsweise, warum dieser damals als junger Südtiroler so begeistert für Hitler in den Krieg gezogen ist. Also liest er die Tagebücher seines Vaters und spricht mit dessen alten Weggefährten. Und so erschließt sich ihm nach und nach Antons Leben, das Thomas verstehen muss, um sich selbst zu verstehen – als Sohn und als Firmenerbe.