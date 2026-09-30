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Harry Kämmerers Roman „Der Raum, der bleibt“Warum der Vater begeistert in den Krieg zog

Lesezeit: 3 Min.

Harry Kämmerer hat zahlreiche München-Krimis geschrieben – sein neuer Roman spielt jedoch in Südtirol.
Harry Kämmerer hat zahlreiche München-Krimis geschrieben – sein neuer Roman spielt jedoch in Südtirol.
Foto: Robert Haas

Eine Familiengeschichte in Südtirol vor nationalsozialistischem Hintergrund verspricht der Roman „Der Raum, der bleibt“ von Harry Kämmerer. Leider bleibt er zu blass.

Kritik von Sophie-Marie Ahnefeld

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Als Anton stirbt, wird Thomas klar, dass er vieles nicht über seinen Vater weiß. Beispielsweise, warum dieser damals als junger Südtiroler so begeistert für Hitler in den Krieg gezogen ist. Also liest er die Tagebücher seines Vaters und spricht mit dessen alten Weggefährten. Und so erschließt sich ihm nach und nach Antons Leben, das Thomas verstehen muss, um sich selbst zu verstehen – als Sohn und als Firmenerbe.

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