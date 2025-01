Bayern spielte für Truman Capote zugegebenermaßen eine eher untergeordnete Rolle. Der amerikanische Autor und Schriftsteller lebte und arbeitete als junger Mann lange Zeit in Europa, in Taormina auf Sizilien etwa, in der spanischen Kleinstadt Palamós an der Costa Brava oder im schweizerischen Wintersportort Verbier. Nach München kam Capote aber auch: In der Sammlung des Stadtmuseums gibt es ein auf 1960 oder 1961 datiertes Foto, das ihn im Garten der Pension Biederstein zeigt. Dort verkehrten zu jener Zeit viele Literaten, die Österreicherin Ingeborg Bachmann etwa.

Vor ein paar Monaten wäre Truman Capote 100 Jahre alt geworden, er starb vor 40 Jahren in Los Angeles. Aus diesem Anlass war 2024 ein Capote-Jahr: Der nicht nur von seinen Fans als Jahrhundertgenie gefeierte Schriftsteller war nie vergessen, der runde Geburtstag verschaffte ihm und seinem Werk aber zusätzliche Aufmerksamkeit. Es fanden viele Ausstellungen und Lesungen statt, seine journalistischen Texte („Die Musen sprechen“, „Musik für Chamäleons“) wurden neu aufgelegt, in Hollywood machte man sich an eine neue Serie über die tragischen letzten Jahre seines Lebens.

Auch in München gedachte man seiner: An der Otto-Falckenberg-Schule entstand ein Video-Essay mit dem Titel „Based on a True Story by Truman Capote“, darin ging es um den Mordfall an einer amerikanischen Farmerfamilie, den der Schriftsteller in seinem Meisterwerk „Kaltblütig“ („In Cold Blood“) literarisch verarbeitete. Premiere war im Juli im Münchner Volkstheater.

Ein paar Monate später kam die deutsche Journalistin Anuschka Roshani in die Münchner Stadtbibliothek in Bogenhausen, um aus ihrem 2024 erschienenen Sachbuch „Truboy“ zu lesen. Roshani gilt als ausgewiesene Capote-Expertin; vor zehn Jahren etwa entdeckte sie in New York frühe Erzählungen aus seiner Teenagerzeit, die bisher nicht veröffentlicht worden waren. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Schweizer Verleger Peter Haag, brachte sie diese in Buchform heraus.

Es war ein Zufallsfund, denn eigentlich suchte Anuschka Roshani etwas ganz anderes: die fehlenden Kapitel von Truman Capotes unveröffentlichtem finalen Roman „Erhörte Gebete“. In Interviews sprach er zwar regelmäßig von diesem Sittengemälde der oberen Zehntausend, das sein Opus magnum werden sollte – doch ob er das Buch jemals fertig geschrieben hat, ist eines der großen Rätsel der jüngeren Literaturgeschichte. Kurz vor seinem Tod gab er einer Freundin einen Schlüssel zu einem Schließfach in einem Busbahnhof – verriet ihr aber nicht, wo genau dieser sei. Dort wären die restlichen Kapitel des Buchs, behauptete er.

Der Roman „Truboy“ forscht einem letzten Geheimnis Capotes nach

In „Truboy“ berichtet Roshani von ihrer Spurensuche, sie reiste einmal quer durch die Vereinigten Staaten und sprach mit überlebenden Zeitgenossen, die dem Schriftsteller nahestanden und ihr vielleicht Hinweise geben könnten. Ganz verloren ist „Erhörte Gebete“ indes nicht: 1975 veröffentlichte Capote die ersten Kapitel im amerikanischen Magazin Esquire – und löste damit einen Skandal aus. Seine Freundinnen aus der New Yorker High Society fühlten sich verraten, plauderte er doch ihre intimsten Geheimnisse aus. Der Liebling des internationalen Jetsets war gesellschaftlich geächtet, er sollte sich bis zu seinem Tod im Jahr 1984 nicht mehr davon erholen.

Wer Bücher von oder über Truman Capote liest, taucht in ein ebenso faszinierendes wie tragisches Leben ein. Auch Filme wie „Capote“ (mit dem großartigen Philip Seymour Hoffman in der Titelrolle) oder die leider etwas untergegangene Filmbiografie „Kaltes Blut – Infamous“ mit Toby Jones und Daniel Craig sind nach wie vor sehenswert. Und die 2024 beim Streaming-Portal Disney Plus veröffentlichte Serie „Feud: Capote vs. The Swans“ erzählt eindrücklich aus dem Leben eines gefeierten und tief gefallenen Literaturstars.

Anuschka Roshani : „Truboy – Mein Sommer mit Truman Capote“; Kein & Aber Verlag, 352 Seiten, 25 Euro