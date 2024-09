Der zehnte Band der Bestseller-Reihe „Die Wanderhure“ soll laut Iny Lorentz nach zwanzig Jahren auch der letzte sein – auch wenn die Heldin selbst in „Intrigen in Rom“ glücklicherweise noch nicht das Zeitliche segnen muss.

Von Sabine Reithmaier, Poing

„Wir denken mit Dankbarkeit an Marie. Sie hatte mit uns kein leichtes Leben“. Das hört sich schon sehr nach Nachruf an, was Iny Lorentz auf ihrer Homepage schreibt. Aber um alle Fans von Marie, der ehemaligen Kaufmannstochter, späteren Wanderhure und schließlich ehrbaren Ehefrau und Herrin auf Burg Kibitzstein in Franken, zu beruhigen: Sie überlebt auch den eben erschienenen zehnten Band, der allerdings, so verkündet der Verlag, der letzte der „Wanderhuren“-Reihe sein soll.