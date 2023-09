Kunstminister Blume zeichnet Bücher Lehmann in Nördlingen als "Bayerns Buchhandlung des Jahres" aus. Matthis Lehmann führt das Geschäft in zweiter Generation.

Von Barbara Hordych

Die Auszeichnung "Bayerns Buchhandlung des Jahres" geht 2023 an die Buchhandlung Bücher Lehmann in Nördlingen. Dies gab Kunstminister Markus Blume jetzt in München bekannt: "Bücher Lehmann hat sich den Titel 'Bayerns Buchhandlung des Jahres' wahrlich verdient: Mit ihrer tiefen Verwurzelung im Ort und ihrem anregenden Angebot ist die Buchhandlung ein bedeutsamer kultureller Ankerplatz im Nördlinger Ries", sagte Blume. 2015 lobte der Freistaat Bayern den Preis aus, um herausragende Leistungen von Buchhandlungen in Bayern für die Kulturvermittlung zu würdigen.

Matthis Lehmann, 39 Jahre alt, ist über die Auszeichnung "hoch erfreut", wie er am Telefon erzählt: Seine Buchhändlerlehre habe er noch bei seinem Vater Ralf im Geschäft absolviert. Danach sei er zum Studium der Neueren Deutschen Literatur, Buchwissenschaften und Betriebswirtschaft nach München an die LMU gegangen, habe im Anschluss knapp acht Jahre bei Verlagen, unter anderen bei Random House, gearbeitet. "Aber dann habe ich festgestellt, nirgends im Büro war es so schön wie in der eigenen Buchhandlung - und ich entschloss mich, nach Nördlingen zurückzugehen". Das war vor nunmehr sechs Jahren. Zunächst bildete er mit seinem Vater eine Doppelspitze, vor drei Jahren ging dieser in Rente, seitdem führt er Bücher Lehmann als alleiniger Inhaber.

Die Auszeichnung ist mit 8000 Euro dotiert und wird heuer zum sechsten Mal vom Bayerischen Kunstministerium auf Vorschlag einer unabhängigen Jury vergeben. Die betonte das besondere Engagement der von Matthis Lehmann in zweiter Generation geführten Buchhandlung: "Sie ist in bestem Sinne Bayerns Buchhandlung des Jahres 2023, weil sie in den letzten beiden Jahren den Übergang in die Nachfolge geschafft, im Verlauf der Corona-Pandemie einen Umzug auf eine größere Fläche gewagt und sich vor Ort wirtschaftlich im Wettbewerb behauptet hat." Zu Lehmanns innovativen Ideen gehört etwa, dass er bundesweit einmalig die Stelle einer Stadtschreiberin beziehungsweise eines Stadtschreibers für Kinder- und Jugendbuchautoren ausgerichtet hat.