Den Deutschen Preis für Nature Writing, 2020 zum vierten Mal verliehen, erhalten Ulrike Draesner und Esther Kinsky. Draesner beschäftigt sich laut Jury seit Jahren mit der Frage, wie angemessen von der Natur zu schreiben sei. Ihr Text "Radio Silence" radikalisiere die Ansätze, eine Sprache für Naturwahrnehmung und Naturbegegnung zu finden. Kinsky wiederum schreite in ihrem Text "Tagliamento" sprachlich eine der letzten wilden, unregulierten Flusslandschaften Europas ab. Die Auszeichnung wird erstmals gemeinsam durch den Verlag Matthes & Seitz Berlin und die Stiftung Nantesbuch Kunst und Natur in Bad Heilbrunn vergeben. Der Preis ist dotiert mit 10 000 Euro und einem sechswöchigen Schreibaufenthalt in Nantesbuch.