Von Martina Scherf

Im Fenster des Ladenbüros steht eine alte Vespa. Himmelblau und ein wenig verbeult. Florian Wenz fuhr sie schon, als er 18 war. Denn die Liebe zu Italien, die war schon damals da. Später saß dann irgendwann Costanza Puglisi auf dem Sozius, gemeinsam kurvten sie durch München. Von dem Roller würden sich die beiden also nicht trennen wollen. Er ist schließlich auch ein Symbol für ihr gemeinsames Leben. Zusammen sind sie Unodue, die Designagentur. Immer in Bewegung.

Vor 17 Jahren zog Unodue von Schwabing ins Glockenbachviertel, vor allem der Kinder wegen. Denn gewohnt haben sie schon länger im Viertel, die Kita war gleich nebenan. Sie fanden diese großzügigen Büroräume in einem Altbau, mit Mosaikboden und Fliesen aus der Gründerzeit im Treppenhaus. "Wir lieben das Viertel", sagt Costanza Puglisi. "Im Sommer stellen wir einen Tisch vor die Tür und essen auch mal draußen."

Ein bisschen italienisches Lebensgefühl also, auch wenn heute grüner Tee und Butterbrezen auf dem Tisch stehen. Im Büro geht es wild durcheinander, italienisch-deutsch. Costanza Puglisi stammt aus Rom, sie hat Design in Mailand und New York studiert und bei Renzo Piano in Genua gearbeitet. Dorthin kam Florian Wenz während seines Architekturstudiums. Im Büro des berühmten Architekten entdeckten sie ihre Liebe. Sie arbeiteten zusammen an der großen Renzo-Piano-Werkschau, die als Wanderausstellung um die Welt ging, nach New York, Madrid, Berlin. "Damals konnten wir nicht ahnen, dass diese Arbeit, zusammen Ausstellungen zu machen, mal unser Leben prägen würde", sagt Florian Wenz jetzt. "Aber wir sind längt nicht das einzige Ehepaar, das aus diesem Büro hervorging", sagt Puglisi und lacht.

Sie wollte dann eigentlich nach England, aber er musste ja noch sein Diplom in München machen. Also zogen sie erstmal an die Isar. Und blieben. Sie begann, freiberuflich als Designerin für Verlage zu arbeiten. "Literatur war schon immer meine große Leidenschaft. Englische, französische, spanische Literatur. Aber ich konnte damals noch kein Wort Deutsch." Doch da sie sich nunmal in einen Deutschen verliebt hatte, begann sie, die Sprache zu lernen, "und meine Lücken in deutscher Literatur zu schließen." Heute kennt sie Thomas Mann besser als die meisten Deutschen.

Vor bald 25 Jahren gründete das Paar dann zusammen Unodue. Es begann mit einer Anfrage vom Literaturhaus München. Der damalige Leiter Reinhard Wittmann plante eine Ausstellung zu Hans Magnus Enzensberger anlässlich dessen 70. Geburtstag. Das Duo aus literaturbesessener Designerin und Architekt war die ideale Besetzung, um Autor und Werk in Szene zu setzen. "Früher hieß es nur: Vitrine auf, Buch rein, Vitrine zu", sagt Wenz. "Wir wollten etwas anderes." Sie wollten Stimmungen erzeugen, Bezüge zur Zeitgeschichte herstellen und Besucherinnen und Besucher aktiv ansprechen.

"Die beiden haben eine neue Art geprägt, Literatur zu präsentieren."

"Die beiden haben damals tatsächlich eine neue Art geprägt, Literatur szenisch und dreidimensional zu präsentieren", sagt Tanja Graf, heutige Chefin des Literaturhauses. "Es macht großen Spaß, mit ihnen zu diskutieren. Sie denken immer kurativ mit, kennen sich großartig aus, sind enorm belesen."

Und so gestaltet Unodue bis heute alle Literaturhaus-Ausstellungen. Oskar Maria Graf bauten sie einen riesigen Baum in die Ausstellungshalle, einen, wie er in seinem bayerischen Heimatdorf Aufkirchen stand. Alexander Kluges komplexes Denken symbolisierten sie mit einem Labyrinth. "Er kuratierte die Ausstellung selbst mit und war offen für jede Idee", sagt Wenz.

Es ist ihnen wichtig, Verbindungen zur Gegenwart zu finden. Denn neue Zeiten stellen neue Fragen an ein Buch. Bei der Thomas-Mann-Ausstellung "Democracy" konnte man dem Schriftsteller im Originalton lauschen, wie er aus dem kalifornischen Exil in seinem etwas gestelzten Englisch mahnte: "Nicht America first, sondern Democracy first und Human Dignity first ist der Slogan, der Amerika tatsächlich auf den ersten Platz in der Welt führen wird." Gleich daneben kamen Whistleblowerin Chelsea Manning und Greta Thunberg zu Wort.

Die Beauvoir ist eine alte, weiße, privilegierte Frau, sagt die eigene Tochter

Und natürlich gibt auch ein gut 70 Jahre altes Buch wie Simone de Beauvoirs "Das andere Geschlecht" reichlich Anlass für aktuelle Diskussionen. Die Beauvoir-Ausstellung läuft noch bis 11. Juni im Literaturhaus. Das Buch war die Bibel der Frauenbewegung in den 60er-, 70er-Jahren. Aber was sagt es jungen Frauen heute? "Unsere Tochter ist 22, sie kannte es nicht. Und ich ertappe mich dabei, wie ich sie immer wieder damit konfrontiere", erzählt Costanza Puglisi. Das führt zu intensiven Diskussionen zu Hause am Küchentisch.

"Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es", hieß der damals revolutionäre Satz der Beauvoir. Die Ausstellungsmacher haben ihn groß an die Wand projiziert. Ein Foto zeigt, wie die elegante Schriftstellerin in ihrem Lieblingscafé sitzt. "Und jetzt sagt meine Tochter, die Beauvoir sei eine alte, weiße, privilegierte Frau", sagt Puglisi, "sie habe sich nicht für Rassismus oder Gender interessiert." Peng, schon ist man mitten in der Gegenwart.

Detailansicht öffnen Die Post-it-Wand in der Ausstellung wächst von Tag zu Tag. (Foto: Costanza Puglisi)

Und so kommen neben der Journalistin Iris Radisch, die die Bedeutung der Beauvoir in literarischer Sicht erklärt, und einem Filminterview, das Alice Schwarzer mit Beauvoir und Sartre 1973 drehte, in eingespielten Interviews auch jüngere Feministinnen zu Wort. Am Ende der Ausstellung wartet eine Zettelwand, die von Tag zu Tag wächst. Dort kommentieren Besucherinnen (und ein paar Besucher) ihre Eindrücke. "Kritischer Umgang mit Alice Schwarzer" heißt es da, "Care work anerkennen", "Danke Simone", oder es gibt Buchtipps wie "Sheila Jeffreys: Die industrialisierte Vagina" oder "read bell hooks."

"Es ist toll zu sehen, wie lebendig diese Wand ist. Leute stehen davor, lesen, hängen eigene Zettel hin, fangen an, miteinander zu diskutieren", sagt Puglisi. "Das ist viel interaktiver als ein Like bei Instagram", sagt Florian Wenz. Der Witz dabei ist: Besucherinnen fotografieren sich ausgerechnet vor dieser rosa Zettel-Wand und posten die Bilder bei Instagram.

Die beiden erzählen von Ideen, Büchern, Begegnungen, so enthusiastisch, dass der Tee dabei kalt wird, die Brezen unberührt bleiben. Man hat das Gefühl, sie haben immer mehrere Projekte gleichzeitig im Kopf. Aber sie fallen sich nie gegenseitig ins Wort. Sie hören einander zu, greifen die Gedanken des anderen auf, führen sie weiter. Anders würde es wohl auch nicht funktionieren nach so vielen Jahren, wenn man 24 Stunden am Tag zusammen ist. "Unsere Mitarbeiter müssen sich halt dran gewöhnen, mit einem Ehepaar zu arbeiten", sagt Puglisi und lacht wieder. Die meisten sind schon lange dabei, es scheint dem Arbeitsklima gut zu tun.

In Mozarts Geburtshaus installieren sie eine begehbare Reisekutsche

Mehr als 70 Ausstellungen haben sie gemeinsam gestaltet, für die Literaturhäuser in Berlin, Frankfurt, Wien, für die Deutsche Nationalbibliothek, fürs Nobel-Museum in Stockholm und andere Museen. In Leopold Mozarts Geburtshaus in Augsburg installierten sie eine begehbare Reisekutsche, ein barockes Zimmertheater und ein Spiel, in dem man selbst mit Mozart-Partituren experimentieren und hören kann, wie es klingt.

An den Wänden der Agenturräume hängen Skizzen, Entwürfe, Fotos, ein Luftbild von Neapel. Über "Leben und Glaube im Schatten des Vesuv" haben sie eine viel beachtete Ausstellung fürs Diözesanmuseum in Freising gestaltet und sich dafür mit Vulkanismus beschäftigt. Sie lieben es, sich in neue Themen einzuarbeiten. Auch die aktuelle Kunstausstellung "Verdammte Lust" im Diözesanmuseum setzten sie ins richtige Licht. Dort gibt es viele Nackte zu sehen, von der Antike bis ins 19. Jahrhundert, die vom gespaltenen Verhältnis der Kirche zu Sexualität und dem menschlichen Körper, wie Gott ihn schuf, zeugen. Im Hintergrund steht natürlich das Thema Missbrauch.

Detailansicht öffnen Der Heilige Sebastian ohne Hüllen, Skulptur im Freisinger Diözesanmuseum. (Foto: Marco Einfeldt)

"Wir leben in einer Zeitenwende", sagt Florian Wenz, "die junge Generation ist wieder viel politischer und sensibler für Missstände, das erleben wir an den eigenen Kindern." Das sei gut, meint er, und es sei wichtig, im Gespräch zu bleiben. Seine Frau nickt. Dann wird er plötzlich einen Moment lang nachdenklich: "Aber gleichzeitig werden in den USA wieder Bücher verboten."

Und schon sind sie bei der nächsten Ausstellung, denn darin wird es um verbotene Bücher gehen. Aber der Nachmittag ist weit fortgeschritten, also macht man an dieser Stelle einen Punkt, auch wenn es noch viel zu erzählen gäbe. Arbeit und Leben gehen bei Unodue eben ineinander über. Das erspart abends die Frage: Und wie war dein Tag, Schatz? Die beiden lachen. "Wir reden natürlich auch mal beim Einkaufen oder im Bett über Ideen fürs nächste Projekt." Dann aber nur auf Italienisch.