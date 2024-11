Eine Füchsin, die Goldklümpchen blutet, also muss die Wunde aus Gier offen gehalten werden. Eine Frau, in deren Toilettenschüssel ein Kopf auftaucht, der sich auf rätselhafte Weise aus ihren Ausscheidungen gebildet hat und sie mit „Mutter“ anspricht. Und eine Frau, die sich in eine Pflanze verwandeln will, um sich ihrer repressiven Familie zu entziehen.

Es sind bizarre, verstörende Geschichten von Frauen in einer patriarchalen Welt, in denen oft Unheimliches am Werk ist. Dass sie hierzulande begeistert rezipiert werden können, ist der Übersetzerin Ki-Hyang Lee zu verdanken. Sie ist die deutsche Stimme einer aufbegehrenden und aufregenden Autorinnengeneration aus Südkorea. Und was sie übersetzt, wird preisgekrönt. Dazu gehören die Bücher der aktuellen Literaturnobelpreisträgerin Han Kang, angefangen mit dem 2016 übersetzten Roman „Die Vegetarierin“ um die eingangs genannte Verwandlungsrebellin. Ausgezeichnet wurde aber auch sie selbst, in diesem Frühjahr erhielt sie den Preis der Leipziger Buchmesse für die Übersetzung von Bora Chungs Erzählband „Der Fluch des Hasen“ – aus dem sowohl die Füchsin als auch der Fäkal-Kopf stammen.

SZ Plus Uraufführung von „Unsterblichkeit“ am Münchner Volkstheater : Klassiker-Zertrümmerung zerfällt komplett Die Uraufführung von Arna Aleys „Unsterblichkeit oder: Die letzten sieben Worte der Emilia Galotti“ am Münchner Volkstheater zündet nicht. Vielleicht ist das auch gut so. Kritik von Yvonne Poppek

Geboren ist Lee 1967 in Seoul, wo sie mit sieben Geschwistern aufwuchs. Und Eltern, die zwar liberal waren – „mein Vater war Bauunternehmer und unterstützte Untergrundpolitiker“, sagt sie bei einem Besuch in ihrem Münchner Zuhause. Aber deren Ehe wurde noch arrangiert. Für sie selbst war das keine Option, sie reiste aus Liebe zur deutschen Sprache, die sie noch in der Heimat erlernt hatte, als Rucksacktouristin nach Deutschland. Das war 1992, kurz nach dem Fall der Mauer. Und sie blieb, aus Liebe zu einem deutschen Mann. Der während des Gesprächs im Wohnzimmer kurz im Hintergrund auftaucht, um in der Küche Tee zu kochen. In Deutschland studierte und promovierte sie dann in Mediävistik.

Neben ihrer Tätigkeit als Übersetzerin und Dozentin für Koreanisch an der TU München betreibt Lee seit 2011 den Kinderbuchverlag „Märchenwald“. In dem sie vor allem Bilder- und Kinderbücher aus dem asiatischen Raum in deutscher Übersetzung herausgibt. Auch hier beweist sie ein gutes literarisches Gespür, wovon eine weitere Auszeichnung zeugt: Das von ihr übersetzte und verlegte Bilderbuch „Mondeis“ erhielt nicht nur den Astrid-Lindgren-Gedächtnis-Preis, sondern war auch jüngst für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Darin entführt die südkoreanische Autorin Baek Hee Na in eine moderne Märchenwelt. „Ich liebe Märchen und Mythen“, sagt Lee „die koreanischen wie die deutschen, das zeigt ja schon der Name meines Verlags“.

Die drei Preisträger der diesjährigen Leipziger Buchmesse in den Kategorien Übersetzung, Sachbuch und Belletristik: Ki-Hyang Lee, Tom Holert und Barbi Markovi (von links). (Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur)

Die Übertragung von der einen in die andere Vorstellungswelt gestalte sich jedoch oft schwierig. „Nehmen wir die Hauptfigur in ,Mondeis‘, eine Wölfin. Sie kümmert sich als ,Hausrätin‘ um alle Bewohner eines Mietshauses“, sagt Lee. Doch der Wolf sei in deutschen Märchen negativ besetzt. „Also gab ich ihr den Namen ,Oma Holle‘, natürlich nur, nachdem die Autorin ihr Einverständnis gegeben hat“.

Die Nominierung des Buches habe sie sehr stolz gemacht, sagt Lee. Trotzdem sei sie ein wenig erleichtert, dass es den Preis auf der Frankfurter Buchmesse nicht bekommen hat. Warum? „Weil ich schon jetzt kaum dem Ansturm der Anfragen und Bestellungen nachkommen kann“, so Lee. Das mit den Anfragen ist dabei der leichtere Teil – sie ist sehr zurückhaltend und gibt kaum Interviews. Das mit den Bestellungen ist eine andere Sache. „Ich bin ein Ein-Frau-Unternehmen. Und verpacke alle Bücher und verschicke sie selbst“, sagt Lee. Ihren Mann und ihre Kinder, die Tochter macht bald ihr Abitur, der Sohn studiert, wolle sie da nicht mit einbinden. „Ich habe Respekt vor ihrer Zeit, die sollen sie nicht für mich opfern müssen“, so Lee.

Auffällig ist die Empathielosigkeit oder enervierende Ignoranz der Männer

Opfern. Mit diesem Stichwort ist man eigentlich sofort bei den Frauen in diesen Geschichten, die Lee so kongenial überträgt. Immer wieder scheinen in deren Schicksalen die Abgründe einer misogynen Gesellschaft auf, es sind Parabeln auf gesellschaftlichen Zwänge und Erwartungen, die an Frauen und ihre Körper gestellt werden. Insbesondere die Empathielosigkeit oder enervierende Ignoranz der Männer dem Erleben der Frauen gegenüber ist auffällig. Wenn etwa die Frau aus der eingangs erwähnten Erzählung von Bora Chung ihrer Familie von diesem seltsamen Etwas, das aus ihren Ausscheidungen – oder ihrem Unbewussten? – besteht, erzählen will, erhält sie von ihrem Mann den Rat: „Warum ignorierst du es nicht einfach?“ Die Frau in Han Kangs Erzählung, die unbedingt zu einer Pflanze mutieren will und deshalb jeden Fleischverzehr ablehnt, wird von ihrem Mann ohne jegliches Verständnis betrachtet, während ihr Vater sie gar mit Gewalt zum Essen zwingen will.

„Es sind wohl Reaktionen auf das patriarchale System in Korea“, sagt Lee. „Man muss das als Wandel in der koreanischen Gesellschaft verstehen: Die Vätergeneration, die noch mit dem reinen Überleben beschäftigt war, hat alles dafür getan, damit die Kinder es einmal besser haben. Und können nun gar nicht verstehen, dass diese Kinder, die Frauen, etwas anderes wollen“. Nach allem, was sie wisse, sei das keine Geschichte, die von dem individuellen Verhältnis der Autorin zu ihrem Vater handele. „Han Kangs Vater ist ein Lehrer, er hat sie immer unterstützt und sie haben ein liebevolles Verhältnis zueinander“, sagt Lee.

Vielmehr erzähle „Die Vegetarierin“ von struktureller Gewalt im Patriarchat, in dem die Titelheldin und ihre Schwester versuchen, ihre Lebenswege fernab unglücklicher Ehen und männlicher Dominanz zu finden. Der Roman wird aus drei Perspektiven in drei Teilen erzählt, zwei davon aus der Sicht von Männern, die namenlos bleiben. „Das war eine große Herausforderung bei der Übersetzung, vor allem in der Szene, in der die beiden aufeinandertreffen“, sagt Lee. Zwar stehe sie mit der Autorin in persönlichem Austausch, seit sie durch die Vermittlung des Verlags mit ihr in Kontakt kam. Aber auf ihre Frage, ob sie den Männerfiguren bei der Übertragung Namen geben dürfe, erhielt sie die Antwort: „Nein, dafür sind sie nicht wichtig genug.“ Überhaupt seien Han Kangs Bücher zwar teils nicht sehr umfangreich, „aber ich muss die kompakte, dichte und zugleich sehr poetische Sprache mit viel Subtext erst entpacken, bevor ich sie literarisch in die deutsche Sprache übertragen kann – und dabei möglichst nichts des ursprünglichen Inhalts verlieren“.

Einen besonderen Wunsch hat sie: Lyrik schreiben

Je berühmter Han Kang in Deutschland wurde, desto mehr drängte der Berliner Aufbau Verlag auf möglichst rasche Übersetzungen ihrer Werke. Zuletzt erschien im Februar der Roman „Griechischstunden“. Über eine Frau, die verstummt ist, nachdem sie erst ihre Mutter und dann den Kampf um das Sorgerecht für ihren Sohn verloren hat. Schon im Dezember folgt „Unmöglicher Abschied“ über die Freundschaft zweier Frauen, die in ein lange verdrängtes, gewaltvolles Kapitel der koreanischen Geschichte führt.

Welches Werk der frisch gekürten Literaturnobelpreisträgerin hat sie selbst am meisten beschäftigt? Lee steht auf und holt den 2017 von ihr übersetzten Erzählungsband „Menschenwerk“ aus dem Regal. In dem Han Kang ein historisches Trauma aus der jüngeren Geschichte Koreas behandelt, die Studentenproteste 1980 in ihrer Heimatstadt Gwangju, die die Militärregierung mit einem Massaker zerschlug. Sie schildert unsägliches Leid, Folter und Tod, voller Brutalität und Zärtlichkeit. Lee blättert durch das Buch zu „Metall und Blut“, einer von zehn Erzählungen. „Ich habe sehr viel geweint, als ich sie gelesen habe. Und ich glaube, sie sollte Pflichtlektüre sein in der achten oder neunten Klasse. Dann gibt es niemanden mehr, der sich einen Krieg wünscht“, sagt Lee. Fünfzehnmal habe sie die Geschichte gelesen, dann sich sehr um Distanz bemüht. „Ich musste meine Emotionen zurückdrängen, sonst kann ich nicht übersetzen.“

Zwischen all diesen literarischen Stimmen – hat sie einen besonderen Wunsch für sich selbst? „Ich möchte Lyrik schreiben“, sagt sie. Um ganz bescheiden hinzuzufügen: „Aber erst, wenn meine Tochter ihr Abitur und mein Sohn zu Ende studiert haben.“ Man darf gespannt sein, ihre eigene Stimme zu hören.