Von Gerhard Fischer

Justus ist selbstgefällig. Er beobachtet seine Tennispartnerin, die Mic heißt, und denkt: "Sie trägt ein für ihr Alter sehr kurzes Tennisröckchen. Bestimmt mir zuliebe. Ich könnte beide haben. Sie und Irene. Mit einem Fingerschnippen."

Justus ist philosophisch-komisch. "Monty bellt mir entgegen", sagt er über seinen Hund, "und rennt dann wie immer dem Wagen die Auffahrt entlang hinterher. Wozu eigentlich?"

Justus ist außerdem ein Hypochonder. Man lacht darüber, wie er immer wieder seinen Blutdruck misst.

Philipp Moog, der diesen Justus für sein Buch "Anderwelt" erschaffen hat, sitzt im Café Jasmin in der Maxvorstadt. Die jungen Menschen, die an diesem Montagmittag dort Kaffee trinken, kennen ihn vielleicht gar nicht. Aber für Ältere ist Moog, der im August 60 wird, ein Schauspieler, der in den Achtzigerjahren erstmals im Fernsehen auftauchte - und dann regelmäßig immer wieder. Er war in Serien wie "Derrick" und "Der Alte" der flotte Sohn aus gutem Hause, der häufig ausbrach und Schaden anrichtete. "Ich musste immer sagen: Ich wollte nicht, dass Vater dabei stirbt", erzählt Moog und lacht. Er hat mitgezählt: 16 Mal "Derrick", 18 Mal "Der Alte". Moog sieht übrigens nicht aus wie 59. Er sieht aus wie ein unwesentlich älter gewordener Sohn aus gutem Hause.

Aber zurück zu Justus. Philipp Moog, Schauspieler, Drehbuchautor, Sprecher und Synchronsprecher (Ewan McGregor), schreibt auch Romane. 2008 erschien "Lebenslänglich", ein Buch über einen dicken Banker, der durchdreht. Und nun, Anfang August, kommt "Anderwelt" heraus, ein Roman, in dem Justus eine wichtige Rolle spielt. Es gibt keinen allwissenden Erzähler, sondern bloß die subjektiven Sichten der Mitglieder einer fragilen Familie, dessen Patriarch im Zweiten Weltkrieg schlimme Erfahrungen gemacht hat. Er heißt Helmuth, aber alle nennen ihn nur T.H.

Am Nebentisch wird es gerade lauter, und man versteht Moog für einen Moment nicht richtig. Oder man versteht ihn falsch. Man muss nachfragen. Er lacht, weil er missverstanden wurde, als es um die Eigenschaften von Justus ging, und um seine eigenen. Es war ohnehin ein sehr kurzer, nicht weiter wichtiger Exkurs, denn Schauspieler und Autoren fragt man nicht danach, was sie mit ihren Figuren gemein haben. Weil sie das immer gefragt werden. Philipp Moog sagte nur, er habe wie seine Figur Justus Bethmann einen Pflanzentick. Dazu später mehr.

Warum heißt das Buch "Anderwelt"?

"Neele, Justus' Schwester, sagt einmal, dass sich viele Leute auf einer normalen Ebene verständigten", erklärt Moog, "aber jeder Mensch habe eine andere Frequenz, auf der er wahrnehme." Andere Wahrnehmungen erschaffen andere Welten. Neele habe außerdem etwas Esoterisches, Mutter Amelie habe beginnende Demenz, Justus sehe nur sich, seine pubertierende Tochter werde durch ihren älteren Freund in eine keltische Vogelwelt entführt.

Detailansicht öffnen Philipp Moog hat mittlerweile einen großen Garten. Ende Juni gab es ein großes Unwetter. "Ich stand mit einem Schirm neben einer Magnolie, um sie zu schützen", sagt er. (Foto: Friedrich Bungert)

T.H., der an Krebs sterben wird, träumt von seiner Jugend in der Nazizeit. Die Schwere der Vergangenheit verläuft parallel zu den Alltagspetitessen der Gegenwart. Es habe ihn fasziniert, den Kontrast zu zeigen, sagt Moog; und die Sprachlosigkeit, die in vielen Familien herrsche. "Es gibt doch oft diese Schwierigkeiten, sich mit der älteren Generation zu verständigen." Viele seien durch den Krieg traumatisiert und nähmen ihre Geschichte mit in ihr weiteres Leben. Und gäben sie - meist nonverbal - weiter an die Kinder, die nach dem Krieg geboren sind.

Philipp Moog wird jetzt ernst. Er ist ansonsten zugetan und sehr freundlich, er lächelt meistens und sagt mal Lustiges, mal Nachdenkliches mit seiner angenehmen Ewan-McGregor-Stimme. Aber jetzt ist er vor allem ernst. "Ich bin 16 Jahre nach diesem absoluten Albtraum in Deutschland geboren", sagt er. Dass der Antisemitismus in Deutschland wieder zunehme, das sei unfassbar für ihn. Dass es in Jugoslawien in den Neunzigerjahren Konzentrationslager gegeben habe, sei ebenfalls unfassbar. "Da muss man sich schon anstrengen, nicht zum Misanthropen zu werden - das ist so ein Wahnsinn."

Die zweite Motivation für Moog, das Buch zu schreiben, sei die Sache mit den Brüdern gewesen. Es gibt zwei Brüderpaare in "Anderwelt". Moog fängt ein paar Mal an, seinen Antrieb genauer zu erklären, bricht aber immer wieder ab. "Ich würde zu viel vom Buch verraten", sagt er. Nur so viel: Mit seiner eigenen Familie, er hat zwei Brüder, habe der Roman nichts zu tun; er habe sich die Geschichte ausgedacht.

Philipp Moog ist in Berg am Starnberger See aufgewachsen, und er habe, so erzählt er, als Kind in der Zahnarztpraxis geguckt, ob alle Pflanzen Wasser hätten. "Manchmal habe ich sie dann mit dicker Backe gegossen." Moog wurde aber nicht Botaniker, sondern Schauspieler, weil er für den Beruf entflammte, als er mit 17 am Gymnasium in Dürrenmatts "Besuch der alten Dame" den Pfarrer spielte. Er ging in München zur Schauspielschule und hatte erste Engagements, als er eines Tages von der Filmstadt Bavaria mit seinem Cabrio Richtung Süden fuhr. In Grünwald bedeuteten ihm die Insassen von "zwei fetten Limousinen mit dunklen Scheiben", doch bitte rechts ranzufahren. "Ich dachte schon: die Mafia", sagt Moog und lacht.

In einem Auto saß der Regisseur von "Der Clou", von "Butch Cassidy" und von "Garp, wie er die Welt sah": George Roy Hill. Moog wurde gefragt, ob er nicht mitspielen wolle in einem Film mit Diane Keaton und Klaus Kinski. "Sie brauchten einen blonden jungen Mann, der für den israelischen Geheimdienst arbeitet." Moog spielte mit. Der Film hieß "Die Libelle".

Und Kinski, wie war er? Cholerisch? Egomanisch? Größenwahnsinnig?

"Es gab keine wahnsinnigen Ausfälle, er hatte nur einmal Zoff mit einem Kollegen", sagt Moog. "Aber ich kann eine lustige Geschichte aus einem Klassenzimmer in Freiburg erzählen, in dem wir drehten." Bitte. "Ich saß da mit Kinski und zwei Kollegen, als Kinski seine Lippen so bewegte, wie er sie immer bewegte" - Moog ahmt ein leichtes Schmatzen nach -, "und Kinski sagte: Die Beine der Tische und Stühle sind so dünn, das macht mich traurig!" Moog lacht laut. "Das war so gut, das wollte ich mir merken."

Philipp Moog ging dann in die USA, besuchte eine Schauspielschule und war in der Theatergruppe von Joanne Woodward, der Frau von Paul Newman. Er kehrte nach Deutschland zurück, spielte in Fernsehkrimis den jungen Mann aus reichem Hause, spielte später - neben Dieter Pfaff - in der Krimiserie "Sperling" und den Inquisitor in Tanja Kinkels "Der Puppenspieler".

Wer Moogs Gesicht nicht kennt, kennt seine Stimme. Fans von Schwedenkrimis hörten sie, als der raumfüllende Gunvald Larsson bei "Kommissar Beck" noch dabei gewesen ist. Moog spricht auch Ewan McGregor und Owen Wilson. Zum Beispiel synchronisierte er McGregor in der Netflix-Serie "Halston", in der dieser den Modedesigner Roy Halston Frowick spielt; oder Wilson in "Loki", einer Fantasy-Reihe, die nach Moogs Worten "bei Nerds" Kultstatus besitze.

Detailansicht öffnen Lange, bevor sich Philipp Moog für die Schauspielerei begeisterte und er für Serien wie "Der Alte" gebucht wurde, interessierte er sich für Pflanzen. (Foto: dpa)

Ist das Schreiben nun auch sein Beruf?

In erster Linie sei es Passion, sagt Moog. Er schreibe in Restaurants oder Hotellobbys oft auf Reise-Dispos - das sind die Unterlagen, die ein Schauspieler bekommt: Flugverbindungen, Termine. Moog macht dabei eine Handbewegung, als führe er einen Stift.

Er schreibt also mit der Hand? "Zunächst immer", sagt er. "Und ich mache dann tausend Pfeile, Sternchen und Dreiecke auf die Blätter, und am Ende kann nur noch ich das lesen." Anschließend tippe er das Geschriebene passagenweise ab. "Ganz wichtig" sei ihm, sagt er noch, dass seine Geschichten Humor hätten.

Vor drei Jahren ist Moog, der zuvor in Bogenhausen und Berlin lebte, nach Berg zurückgekehrt. Er hat einen riesigen Garten, und er hatte das Bedürfnis, dort "einen Dschungel zu kreieren". Sein Garten bestünde aus zwei Teilen, aus Licht und Schatten, aus Struktur und Wildnis. Im strukturierten Licht sind Apfelbäume, Wiesen und Blumen, im wilden Schatten Farne und großblättrige Magnolien, zum Beispiel. "Der Gärtner von Versailles sagte: Mache dir den Garten untertan", erzählt Moog, "ich finde, es muss ausgewogen sein."

Kürzlich haben Unwetter seinen Garten plattgemacht. "Es war entsetzlich", sagt er, und er ist tatsächlich heute noch entsetzt. Moog holt sein Handy aus der Tasche, er zeigt ein Bild, das aussieht, als sei es im November aufgenommen. Eine weiße, neblige Landschaft am Starnberger See. Tatsächlich war es am 23. Juni, es hagelte damals heftig. "Erst wurde es ganz dunkel", erzählt Moog, "und dann war ganz Berg weiß." Eine Woche später kamen auch noch Sturm und Regen. "Ich stand mit einem Schirm neben einer Magnolie, um sie zu schützen", sagt er, "bestimmt zehn Minuten lang." Vieles ging kaputt.

Aber dann kamen neue Triebe an den entlaubten Bäumen.