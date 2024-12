Für 14 Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus Bayern leuchtet der Advent jetzt noch ein bisschen heller: Der Freistaat hat am Montag Arbeitsstipendien in Höhe von insgesamt 88 000 Euro vergeben. Kunstminister Markus Blume zeigt sich überzeugt: „Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen brauchen wir die Kraft der Literatur: Sie hilft uns, das Fremde zu verstehen und das Vertraute zu hinterfragen.“