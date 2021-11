Fifty Shades of Love

Verfilmung eines Weltbestsellers: Dakota Johnson und Jamie Dornan in "Fifty Shades of Grey".

Die "Fifty Shades of Grey"-Autorin E L James gastiert erstmals in München. Beim Lesefestival "Lit.Love" treten knapp 30 Schriftstellerinnen und Schriftsteller auf.

"Erlebe die Sinnlichkeit, die Romantik und das Drama des sensationellen Welterfolgs." So heißt es im Klappentext des aktuellen Romans " Freed" der Bestsellerautorin E L James. Mit mehr als 150 Millionen verkauften Büchern ihrer Trilogie "Fifty Shades of Grey" gehört die Engländerin zu den erfolgreichsten Schriftstellerinnen unserer Zeit.

E L James reist nun nach München, um bei "Lit.Love" mit den Fans über ihre Figuren zu sprechen und brennende Fragen zu beantworten (12.11., 19 bis 21 Uhr). Am Freitag und Samstag, 12. und 13. November, öffnet die Verlagsgruppe Penguin Random House ihre Türen und lädt zum sechsten Mal zum Lesefestival ein. Sowohl im Verlagshaus als auch digital kann das Publikum 29 Autorinnen und Autoren erleben und persönlich treffen. Und wer selbst mit dem Gedanken spielt, sich an ein eigenes Werk zu wagen, bekommt in verschiedenen Workshops zum Thema Kreativität, Spiritualität und Empowerment vielleicht den finalen Schubs.

Lit.Love, Fr., 12. Nov., 19-21 Uhr, Sa., 13. Nov., 9.30-21 Uhr, Penguin Random House, Neumarkter Str. 28, Tickets unter litlove.de