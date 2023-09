Spanische Oliven in Lake und Listerien

Ein Lebensmittelkontrolleur entdeckt das bakterienverseuchte Obst an einem Stand auf dem Viktualienmarkt. Die Geschäftsführerin wird vor Gericht nicht belangt. Doch es ist nicht das erste Mal, dass es bei ihr zu Auffälligkeiten kommt.

Von Susi Wimmer

Die spanischen Oliven wurden am Viktualienmarkt offen zum Verkauf dargereicht, in Lake eingelegt - und mit einer exorbitant hohen Menge an Listerien verseucht: Wegen fahrlässigen Inverkehrbringens von nicht sicheren Lebensmitteln saß jetzt die Geschäftsführerin eines Feinkost-Standls von Münchens exklusivstem und sicher auch teuerstem Markt vor Gericht.