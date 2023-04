Von Antje Weber

Symbolisch aufgeladen ist vieles in diesem Roman. Beginnen wir mit einer Brücke, die "wie ein entzweigehackter Baumstamm" im Fluss hängt: Über sie muss Aleksandra irgendwie rüber. Leichter gesagt als getan, denn die Niederländerin steht im August 2018 an einem ukrainischen Checkpoint, der in die Republik Luhansk führt. Die wird von Separatisten kontrolliert, und da soll Aleksandra lieber nicht hin, findet der Grenzsoldat: zu viele Minen, zu viele Bomben.

Während die junge Frau noch verhandelt, was Lisa Weeda zu Beginn ihres Romans "Aleksandra" (Kanon Verlag) mit viel Sinn fürs drastische Detail schildert, wird ein Mann aus der Warteschlange beim Pinkeln im Kornfeld erschossen. Aleksandra nutzt kurzentschlossen den Moment allgemeinen Aufruhrs und rennt am Grenzschützer vorbei. Rein ins Verderben?

So einfach lässt sich das nicht beantworten. Denn Weeda, eine 1989 geborene niederländische Schriftstellerin mit ukrainischen Wurzeln, die auch als Drehbuchautorin und Virtual-Reality-Regisseurin tätig ist, findet einen so ungewöhnlichen wie überzeugenden Weg, um ihre Protagonistin durch eine abenteuerliche Geschichte zu führen. Eine Geschichte, die als Familienroman über mehrere Generationen hinweg zugleich ein Jahrhundert ukrainischer Geschichte umreißt, insbesondere das Schicksal der Donkosaken. Eine Geschichte, die so mitreißend erzählt ist, dass sie über Wochen hinweg die niederländische Bestsellerliste anführte.

Wenn Lisa Weeda ihren Debütroman (von Birgit Erdmann ins Deutsche übersetzt) nun im Münchner Literaturhaus vorstellt, werden sicherlich auch dessen autobiografische Aspekte zur Sprache kommen. Doch entscheidender ist die künstlerische Form, die diese Autorin gefunden hat. Denn die Geschichte mag zwar angelehnt sein an reale Personen und Entwicklungen, sie driftet dabei doch auf wundersame Weise ab in magische Gefilde.

Das wird schnell klar, als auch Aleksandra nach ihrer illegalen Grenzüberquerung in ein Kornfeld läuft - und an dessen Ende in einem gigantischen Palast landet. Man könnte ihn als Zwischenreich für die Toten bezeichnen; Aleksandras 1953 gestorbener Urgroßvater Nikolaj, den sie dort kennenlernt und mit dem sie einige Säle besichtigt, nennt ihn den "Palast des verlorenen Donkosaken".

Die Großmutter wird von den Nazis als Zwangsarbeiterin nach Deutschland deportiert

Der Autorin ermöglicht dieser Kunstgriff, von verschiedenen Zeiten der gewaltdurchwirkten ukrainischen Geschichte zu erzählen - und von verschiedenen Menschen. Von der Großmutter Aleksandras zum Beispiel, die von den Nationalsozialisten 1942 als Zwangsarbeiterin ins deutsche Griesheim deportiert wurde. Oder dem Cousin Kolja, der 2015 in der separierten Volksrepublik Luhansk erst drangsaliert, dann gefoltert und umgebracht wurde.

Kolja ist der Grund dafür, dass die junge Aleksandra überhaupt so dringend nach Luhansk reisen will: Zu seinem Grab soll sie im Auftrag der Großmutter ein Tuch bringen, auf dem in Schwarz und Rot die Lebenslinien der Familienmitglieder eingestickt sind. Damit der Tote seine Ruhe findet, auch wenn das in diesem Land kaum möglich scheint: "Unser Landstrich ist eine Bruchlinie, und wir versinken allmählich immer tiefer in der Erde", sagt Kolja bitter, als Aleksandra ihn im Zwischenreich des Palasts findet. "Wir stecken mit beiden Füßen in dieser schwarzen Scheißerde fest. Wir können nicht zur Seite, nicht vorwärts, nicht rückwärts. Diesem Stück Land ist nichts vergönnt." Da hilft wohl nur, Vergangenheit und Gegenwart mit den Mitteln der Fantasie einmal kräftig durcheinander zu wirbeln. Und auf die Stärke der Donkosaken zu setzen, über alle Zeiten hinweg.

Lisa Weeda: Aleksandra, Lesung am Montag, 24. April, 19 Uhr, Literaturhaus, literaturhaus-muenchen.de