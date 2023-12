Schauspielerin Lisa Wagner hat den Dreh raus. Nach einigen Runden in der Schwabinger Kneipe "Treffpunkt Sportsbar" trifft sie zum ersten Mal in die Mitte. Bull's Eye, das kleine Glück des Dartspielers.

Von Bernhard Blöchl

Die Klapperschlange fackelt nicht lange. Sie stellt sich vor die Dartscheibe, im Hintergrund dudelt Kneipenmusik, und dann wirft sie ihre Pfeile. "Double 1", "Double 2", "Double 3" - so wie sie es wollte. Ihr Spielpartner staunt, legt aber genauso treffsicher nach. Die Aufwärmrunde heißt "Around the Clock". Dann wieder sie. "Double 4", "Double 5", "Double 6". Ein surreal perfekter Beginn.